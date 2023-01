Gina Lollobrigida, dopo la sua morte cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo la morte dell’attrice Gina Lollobrigida, proprio fuori dalla porta dell’ospedale ci sarebbe stata una lite. Tra chi? Cosa è accaduto?

Gina Lollobrigida è venuta a mancare nelle scorse ore e la notizia ha lasciato tutti senza parole. Della dipartita dell’attrice più amata di tutti i tempi se ne è parlato in diverse trasmissioni televisive, come Storie italiane, nel corso della puntata andata in onda questa mattina. Nel corso della puntata ad un certo punto è stato svelato un retroscena inaspettato e la conduttrice ha voluto così approfondire questa vicenda. Ma di cosa si è parlato nel dettaglio?

Storie italiane, Eleonora Daniele parla della morte di Gina Lollobrigida

A Storie Italiane, nella giornata di oggi si è parlato della morte di Gina Lollobrigida, anche se gran parte delle trasmissioni si sono occupate più della cattura di Matteo Messina Denaro. Le trasmissioni di oggi però, hanno continuato a parlare della morte dell’attrice e Eleonora Daniele ne ha parlato proprio a Storie Italiane, con un inviato in collegamento dalla clinica dove si è spenta Gina. E’ stato proprio in quel momento che è stato svelato un retroscena proprio sul momento in cui l’attrice è venuta a mancare. Il giornalista in diretta ha raccontato che subito dopo la morte dell’attrice ci sarebbe stata una rissa. In realtà ci sarebbe stata una grande rissa.

Javier Rigau e Adriano Aragozzini, lite tra i due?

Stando a quanto ricostruito da Storie Italiane, l’ex compagno della’attrice, Javier Rigau avrebbe discusso con un amico dell’attrice aggredendolo. In realtà, Rigau non è l’ex marito della Lollobrigida visto che la Sacra Rota ha annullato il matrimonio, tuttavia in Spagna il loro matrimonio è ancora valido. Il rischio è che l’uomo si possa avvalere di questo registro a livello europeo per fare in modo che le nozze possano valere civilmente anche in Italia. Ma chi è stato aggredito? Si tratterebbe di Adriano Aragozzini, un amico dell’attrice.

Cosa è accaduto realmente?

Le cose sarebbero andate così, ovvero Aragozzini avrebbe chiesto di poter vedere Gina ma non gli sarebbe stato concesso dall’ex marito. Eleonora ha contattato in diretta Aragozzini per sapere se effettivamente le cose sono andate così. La conduttrice non sarebbe riuscita a mettersi in contatto con lui. Alcuni si sarebbero chiesti cosa ci facesse Rigau davanti alla clinica e qualcuno avrebbe lanciato delle accuse al figlio e al nipote della Lollobrigida. Quest’ultima avrebbe più volte considerato Rigau un truffatore e da tempo pare che non ne volesse più sapere nulla.