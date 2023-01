Sanremo 2023, la Ferragni soprannominata “Chiara Maestà” dai tecnici, la sua risposta è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Secondo alcuni rumors Chiara Ferragni sembrerebbe essere stata soprannominata dagli addetti ai lavori e dai tecnici “Chiara Maestà” a causa di alcuni suoi capricci.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo e non passa giorno in cui non si parla di Chiara Ferragni, co-conduttrice del Festival al fianco di Amadeus. Nello specifico stando a quanto riportato da Davide Maggio la nota influencer si sarebbe resa protagonista in questi giorni di una serie di capricci a causa dei quali è stata soprannominata “Chiara Maestà”. Ma esattamente di quali capricci stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chiara Ferragni al centro della polemica

Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 e nello specifico sarà sul palco al fianco del conduttore e Direttore Artistico Amadeus nel corso delle diverse serate. Secondo quanto emerso da alcuni rumors, e di preciso stando a quanto rivelato da Davide Maggio, sembrerebbe che la Ferragni si sia resa protagonista di qualche piccolo capriccio di cui si sta tanto parlando. Nello specifico sembrerebbe che abbia chiesto di posare da sola per i servizi fotografici di rito e quindi non al fianco delle altre co-conduttrici del festival. Ed inoltre sembrerebbe aver anche chiesto una stanza relax. E quindi una stanza vicino alla sala stampa dove potersi recare per rilassarsi un poco prima dell’incontro con i giornalisti. Proprio questo sarebbe il motivo per il quale “Addetti ai lavori e tecnici l’hanno già ribattezzata Chiara Maestà”.

La risposta di Chiara Ferragni alle accuse ricevute

Se in un primo momento Chiara Ferragni aveva deciso di non rispondere alle critiche preferendo quindi la strada del silenzio ecco che con il trascorrere dei giorni sembrerebbe aver cambiato idea. Pur non entrando direttamente nella questione la moglie di Fedez ha scelto di rispondere a tali critiche dimostrando quindi che in realtà le cose non stanno per come detto da Davide Maggio. La nota influencer ha infatti condiviso le fotografie del backstage di un servizio fotografico. Al suo fianco anche Amadeus, Gianni Morandi e due delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 ovvero Chiara Francini e Francesca Fagnani. Assente nello scatto Paola Egonu.

Grande attesa per Sanremo 2023

Intanto cresce ogni giorno sempre di più l’attesa per l’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Molta la curiosità dei telespettatori di vedere la Ferragni sul palco ma non solo. L’attesa è molto alta anche per i Big che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston.