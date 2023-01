Uomini e Donne, Maria De Filippi diretta: “Tina oggi non c’è”, Gianni Sperti fa un commento al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Tina Cipollari assente dalla puntata di ieri di Uomini e Donne. Gianni Sperti la ringrazia “Starò più largo oggi”.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne ma è balzato subito agli occhi di tutti il fatto che fosse assente un opinionista. Maria De Filippi, dopo qualche istante dall’inizio della puntata avrebbe fatto un annuncio, che ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice e padrona di casa avrebbe confessato che Tina Cipollari non sarebbe stata presente in studio per quella giornata, senza spiegare però il motivo. Maria avrebbe semplicemente fatto l’annuncio e salutato Tina. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Uomini e Donne, nuova puntata con Tina Cipollari assente

Nel corso della giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Subito dopo l’avvio della puntata, la conduttrice Maria De Filippi avrebbe salutato tutti calorosamente e poi avrebbe fatto un annuncio. La padrona di casa, ha infatti dichiarato che Tina Cipollari sarebbe stata assente.“Allora salutiamo Tina Cipollari, che oggi purtroppo non c’è…E mettiamo subito due sedute…”.

La battuta di Gianni Sperti sulla mancanza della collega

Dopo queste parole, in sottofondo si è sentita la risata di Gianni Sperti, l’altro opinionista del programma che ha colto l’occasione per fare una battuta, sottolineando il fatto che sarebbe stato sicuramente più comodo, senza la sua collega vicina. “Ciao Tina, grazie…Starò più largo oggi…”, ha detto Gianni facendo sorridere tutti i presenti in studio ed anche i telespettatori a casa. Tina e Gianni sono sicuramente molto affiatati e si vogliono anche un gran bene.La puntata è poi proseguito con Maria che ha fatto mettere due sedute al centro dello studio dando modo a Riccardo Guarnieri e Gloria di poter parlare e confrontarsi.

Le ipotesi dei telespettatori sull’assenza di Tina in puntata

Non sappiamo per quale motivo Tina sia stata assente dalla puntata di Uomini e Donne e diverse sono state le ipotesi dei telespettatori che si sono riversati sui social per commentare l’assenza della Cipollari.La puntata è stata dedicata per intero a Riccardo Guarnieri ed a Gloria, che hanno comunque confessato di continuare a vedersi, nonostante comunque abbiano avuto alti e bassi.