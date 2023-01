Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa una gaffe che il popolo del web non le perdona

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone fa una gaffe ad Oggi è un altro giorno parlando dell origini su Dalida. Ma cosa ha riferito?

Nella giornata di ieri è andata in onda l’ennesima puntata di Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone. La conduttrice però, ad un certo punto avrebbe commesso uno scivolone parlando della cantante italiana naturalizzata francese, ovvero Dalida. Ma cosa ha riferito Serena Bortone tanto da fare questa gaffe che non è passata inosservata?

Oggi è un altro giorno, dedica speciale a Dalida

Ad Oggi è un altro giorno, nella giornata di ieri la conduttrice Serena Bortone ha commesso uno gaffe parlando della cantante italiana naturalizzata francese Dalida. Quest’ultima è nata proprio il 17 gennaio 1933 e dunque 90 anni. Si tratta di una delle cantanti più amate di sempre ed una delle voci più importanti della musica italiana e internazionale. In occasione dell’anniversario di nascita della nota artista, che è morta suicida nel 1987 a Parigi, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha voluto farne un omaggio, in compagnia di diversi ospiti, tra cui Iva Zanicchi, Ezio Scimè e Giandomenico Curi.

La conduttrice Serena Bortone commette una gaffe imperdonabile

Insieme hanno parlato dell’artista, della sua vita e della sua carriera. E’ stato parlando delle origini della cantante che Serena è stata protagonista di una gaffe. Pare che i genitori della cantante fossero di origine calabrese, parlando delle radici di Dalida, la Bortone avrebbe detto “Dalida era nata in Egitto da genitori italiani, anzi calabresi“. Subito dopo sui social, molti telespettatori hanno sottolineato questa precisazione della Bortone, “anzi”, chiedendosi cosa avrà voluto dire la conduttrice.“Ma in che senso la #Bortone ha detto Dalida era figlia di italiani, anzi di calabresi! Forse voleva/DOVEVA dire e precisamente di calabresi?” . Questo quanto scritto da alcuni telespettatori su Twitter.

La vita, le origini e il dolore della cantante

Ad non accorgersi di nulla sono stati gli ospiti in studio che non hanno commentato.La puntata speciale di Oggi è un altro giorno ha avuto un grande successo ed è stato molto sentito ed anche parecchio interessante. La conduttrice ha parlato della vita della cantante, della sua carriera ed ha poi posto l’attenzione sulle origini ed anche su alcune tappe focali come la depressione.