Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in grosse difficolta, l’ospite va in suo soccorso

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno si ferma e il suo ospite interviene per darle una mano. Cosa è accaduto?

Nella giornata di ieri è andata in onda l’ennesima puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Ebbene, ad un certo punto la conduttrice si è dovuta fermare e non è più riuscita ad andare avanti. Ma per quale motivo? Sembra che la conduttrice abbia avuto qualche problema di salute. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in onda con la nuova puntata ma in difficoltà

Nel corso della puntata di ieri, Serena Bortone la conduttrice di Oggi è un altro giorno ad un certo punto si è dovuta fermare e non è riuscita più ad andare avanti. Da qualche giorno, la conduttrice del noto programma di Rai 1 lamenta dei forti dolori al polso e proprio in puntata è apparsa con una fasciatura davvero molto evidente. Serena avrebbe confessato di aver subito un’operazione, proprio la stessa mattina e di essere tornata comunque al lavoro ed in onda, ricordando che il programma è in diretta e non registrato.

Serena Bortone in grosse difficoltà, cosa è accaduto alla conduttrice?

Ad ogni modo, la Bortone nel corso della puntata ha avuto dei momenti di cedimento, soprattutto durante la chiacchierata con il giornalista Mauro Mazza. La conduttrice avrebbe iniziato a tossire e ad avere problemi di voce. L’ospite per cercare di aiutare la conduttrice e per sdrammatizzare un attimo, avrebbe detto “Ti aiuto io, rispondo alla domanda per quel che ho capito“. La conduttrice avrebbe replicato dicendo “Non riesco più a parlare, questo è un segno divino che mi abbassa la voce”. Subito dopo ha chiesto dell’acqua e sembra che la situazione sia tornata sotto controllo, visto che la conduttrice si è ripresa immediatamente.

L’ospite interviene e aiuta la Bortone

Nel corso della puntata poi, Serena ha affrontato diversi argomenti ricordando ancora una volta Papa Benedetto XII scomparso soltanto qualche giorno fa. Nella prima parte della puntata, invece, sono intervenuti diversi ospiti come Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. La puntata come sempre è stata un grande successo, seguita da milioni di italiani che non si perdono questo appuntamento con la Bortone. Gli ascolti sono rimasti sulla media del 15% di share.