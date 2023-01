Platinette senza mezzi termini su Federica Sciarelli: “Fa parte di un certo tipo di conduttori”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Sciarelli e Chi l’ha visto, un noto vip fa un chiarimento ed elogia la conduttrice. Di chi si tratta?

Federica Sciarelli è una delle conduttrici più amate di sempre, la quale è al timone da diversi anni del programma di Rai tre, Chi l’ha visto. Ebbene, di lei e del suo programma ne ha parlato Platinette nella sua rubrica La tv che vedo, che è stata pubblicata su DiPiù sull’ultimo numero del 2022. A parlare è stato Mauro Coruzzi, che ha speso delle bellissime parole per la conduttrice. Ma cosa ha rivelato?

Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l’ha visto elogiata da Platinette

Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto, il programma che da diversi anni va in onda su Rai 3. Di lei e del programma in questione se ne è parlato nella rubrica La tv che vedo, che è stata pubblicata su DiPiù. Mauro Coruzzi avrebbe analizzato attentamente la trasmissione di Rai 3 che da diversi anni ottiene un grandissimo successo. “La Sciarelli non fa sciacallaggio e nel suo programma si continua a dare spazio a chi sparisce da casa, si volatilizza e scompare”. Questo quanto dichiarato da Mauro Coruzzi nel suo articolo.

Le parole di Platinette

“Desiderare, settimana dopo settimana, di seguire la diretta e verificare a che punto sono le ricerche degli scomparsi, non è frutto di chissà quale perversione morbosa”. Queste ancora le parole della noto opinionista del mondo della televisione italiana che sottolinea il fatto che dietro il successo di una trasmissione, c’è da sottolineare il grande lavoro svolto dalla conduttrice.

Il successo del programma, le parole di Mauro Coruzzi

“Vi sono conduttori che hanno perfettamente integrato quello che fanno con quello che sono e la padrona di casa di Chi l’ha visto fa parte di questo gruppo”, queste ancora le parole di Platinette che ha ricordato come Federica sia al timone di questa trasmissione ormai da tanti anni ed esattamente dal mese di settembre 2004.” Questo programma è ormai una colonna portante del terzo canale della Rai, sempre benedetto dagli ascolti. Ciò significa che tanti telespettatori, me compreso, sono “dipendenti” dalla trasmissione e dalla sua conduttrice”. Queste ancora le parole di Platinette.