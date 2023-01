Ballando, Selvaggia Lucarelli ancora inviperita: “Distratti e ignoranti”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e la stoccata al veleno su Ballando con le stelle. Nel replicare alle accuse di Mariotto cita Federica Panicucci.

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare in queste ore, dopo il ritorno dal Nepal dove è stata insieme al suo compagno Lorenzo Biagiarelli. La giornalista in questi mesi è stata particolarmente sotto i riflettori per diverse polemiche e dinamiche che si sono venute a creare a Ballando con le stelle. Adesso, tornata dal suo viaggio Selvaggia è scesa di nuovo in pista, per rispondere alle critiche e accuse ricevute in queste ultime settimane.

Selvaggia Lucarelli dopo il viaggio in Nepal torna a parlare delle critiche ricevute a Ballando con le stelle

La Lucarelli sarebbe stata addirittura accusata da Guillermo Mariotto, di indispettire tutti e lo ha riferito nel corso di un’intervista.“La sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto“. Queste le parole del giudice di Ballando con le stelle. Selvaggia per rispondere a queste accuse ha tirato in ballo Federica Panicucci che proprio in questi giorni è andata in onda con un vestito dal colore viola.

La giornalista replica alle accuse di Mariotto e tira in ballo Federica Panicucci

Così, nelle scorse ore Selvaggia ha condiviso una foto di Federica Panicucci in onda con un abito viola, scrivendo questa frase “Il viola in tv è totalmente sdoganato da tempo. Lo dico per i distratti e gli ignoranti”. Insomma, nonostante siano trascorse diverse settimane, sembra che la giurata non abbia proprio dimenticato quanto accaduto nelle scorse settimane, le accuse e le critiche ricevute, così come i diversi attacchi arrivati proprio dai suoi colleghi.

Selvaggia contro tutti

Selvaggia ne ha per tutti, compresa Milly Carlucci la conduttrice del programma accusata dalla giornalista di non essere mai intervenuta in sua difesa in nessuna occasione, nemmeno quando Iva Zanicchi nel corso della prima puntata l’ha insultata pesantemente, dandole della tro**a”.E poi ancora, Selvaggia sembra abbia il dente avvelenato con Carolyn Smith che in qualche occasione le ha dato della incompetente sul ballo e poi ancora con Mariotto che in una puntata l’ha offesa dandole della “scimmia arrabbiata che lancia escrementi”.