Pomeriggio 5, Barbara D’Urso una furia contro Silvana Giacobini “Non dirlo mai più”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 parla del Grande fratellop vip e si scaglia contro la sua ospite che da della patetica a Wilma Goich.

Barbara D’Urso è tornata in studio a Pomeriggio 5 dopo diversi giorni di stop, per via delle festività natalizie. Durante l’ultima puntata del pomeriggio di Canale 5, la conduttrice nella seconda parte ha parlato del Grande fratello vip e quanto accaduto durante la puntata della sera precedente. Facciamo un pò di chiarezza.

Barbara D’Urso torna a Pomeriggio 5 e parla del Grande fratello vip

La conduttrice, commentando le varie dinamiche ha chiesto un’opinione ai vari ospiti presenti in collegamento e in studio. L’argomento pare fosse la gelosia si Wilma nei confronti di Daniele Dal Moro. Wilma avrebbe litigato pesantemente con Dana per il fatto che quest’ultima avesse dormito con il gieffino senza reggiseno nei giorni scorsi. Barbara ha chiesto così un’opinione a tutti e la prima ad esprimere il suo pensiero è stata Silvana Giacobini, la quale è stata particolarmente dura nel parlare di Wilma dicendo di trovare patetico il suo comportamento, essendo un’artista famosa ed affermata.

Silvana Giacobini interviene e critica la gelosia di Wilma Goich

“E’ un po’ patetico pensare che una signora come Wilma possa perdere la testa per un ragazzo…”, ha riferito Silvana Giacobini. A quel punto, Barbara sarebbe intervenuta per riprendere la sua ospite, dicendole di aver esagerato.“Ma perchè patetico? No, no…Non mi piace la parola patetico…Mi dispiace, ma no…”, ha aggiunto la conduttrice. L’opinionista avrebbe fatto un passo indietro spiegando cosa volesse dire.“Patetico perchè in realtà se no l’avrebbe anche ammesso…Lei dice che lo considera come un figlio o un amico…Il rapporto amoroso di una madre nei confronti di un figlio ha quindi un senso…Ecco perchè si è arrabbiata con Dana…”.

Barbara interviene e riprende la sua ospite

La conduttrice ha poi chiesto il suo parere al marito della showgirl e quest’ultimo avrebbe voluto dare un consiglio al gieffino, ovvero di scegliere senza alcun dubbio Wilma Goich.“Io fossi in lui sceglierei Wilma perchè intanto sa fare da mangiare, e poi come si suol dire gallina vecchia fa buon brodo…”. Queste le parole del marito della soubrette.