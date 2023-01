Paolo Bonolis spara a zero sul GF Vip: “Come sono le persone che guardano il Grande Fratello Vip”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis nel corso di una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della nuova edizione di Avanti un Altro e lanciato una frecciatina al GF Vip 7.

Paolo Bonolis è sicuramente uno dei conduttori televisivi più apprezzati non solo per il suo talento ma anche per la simpatia che lo contraddistingue. Da poco tornato in televisione con il programma “Avanti un altro” ecco che il conduttore nel corso di una recente intervista ha trovato anche il modo di lanciare una frecciatina al reality di cui fa parte la moglie ovvero il GF Vip. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il ritorno di Paolo Bonolis su Canale 5 con Avanti un altro

Con la fine del programma condotto da Gerry Scotti e intitolato Caduta Libera, la cui ultima puntata è andata in onda domenica 8 gennaio 2023, ecco che su Canale 5 è tornato uno dei programmi più amati dai telespettatori ovvero Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E proprio Bonolis ha di recente rilasciato una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni nel corso della quale non solo ha svelato alcuni particolari legati alla nuova edizione del suo programma ma allo stesso tempo ha anche colto l’occasione per lanciare una particolare frecciatina al GF Vip 7, reality show condotto da Alfonso Signorini e di cui fa parte la moglie Sonia Bruganelli in veste di opinionista.

Le parole di Bonolis sul GF vip

Nello specifico Paolo Bonolis nel corso dell’intervista sopracitata ha parlato di quelle che sono le sue novità professionali e in particolar modo ha citato il nuovo libro. A tal proposito il conduttore ha dichiarato “Il mio nuovo libro? Mi faccio il contraddittorio da solo. Quindi per voyeuristi e curiosoni della vita privata altrui c’è poco, per quello esiste già il Grande Fratello”. Parole queste molto particolari che a tante persone sono apparse come una vera e propria frecciatina rivolta al reality show condotto da Alfonso Signorini. In riferimento a quello che invece è il suo programma ovvero Avanti un altro Paolo Bonolis ha parlato delle novità di questa nuova edizione precisando che a formare il cast sono i personaggi ma anche i concorrenti. Tra le novità di questa edizione vi troviamo la bellissima Sophie Codegoni, entrata a far parte dello show come nuova Bonas. Ma questa non sarà l’unica novità.

Nuovi ingressi ad Avanti un altro

Nello specifico Paolo Bonolis ha rivelato che a far parte di questa nuova edizione di Avanti un altro saranno anche le due bellissime sorelle Giulia e Silvia Provvedi ovvero Le Donatella. Le due ragazze avranno un compito importante ovvero quello di porgere al concorrente delle domande molto particolari.