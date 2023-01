Sonia Bruganelli duramente attaccata dal famoso giornalista: “Mi fa ridere”, lei risponde a tono e lui la asfalta: “Il grande fratello è il posto giusto per te”

0 SHARES Condividi Tweet

Il giornalista Giuseppe Candela si è espresso in modo abbastanza duro nei confronti di Sonia Bruganelli e del Grande Fratello Vip, programma da lui definito di basso livello.

Il Grande Fratello Vip non riesce proprio a rimanere lontano da polemiche e discussioni, ed infatti nelle ultime ore è stato commentato negativamente da un famoso giornalista. In modo particolare ad essere finita sotto accusa è stata l’opinionista Sonia Bruganelli. Ma per quale motivo?

Sonia Bruganelli criticata da un famoso giornalista

Sonia Bruganelli per il secondo anno consecutivo svolge il ruolo di opinionista al GF Vip. Nel corso di entrambe le edizioni del reality show la donna ha sempre dimostrato di non avere il timore di esprimere il suo parere, motivo per il quale si è trovata spesso coinvolta in una serie di polemiche. Nelle ultime ore però a scagliarsi contro l’opinionista, che nella vita è una produttrice televisiva e molto presto diventerà anche professoressa all’università Luiss, è stato il giornalista Giuseppe Candela. E l’ha fatto utilizzando delle parole abbastanza dure. Nello specifico il giornalista ha definito il Grande Fratello Vip un programma trash di basso livello e ha definito la Bruganelli ridicola per l’atteggiamento da intellettuale mostrato puntata dopo puntata. Proprio a causa di tali parole è nato tra Candela e la Bruganelli uno scambio di battute di cui si sta tanto parlando.

Le parole di Giuseppe Candela e la risposta di Sonia Bruganelli

“A me la Bruganelli fa ridere perché ci crede tantissimo. Fa opinionista di questo Gf Vip, il cui livello è visibile a tutti, con aria da intellettuale”, queste nello specifico le parole con cui Giuseppe Candela su Twitter ha commentato il ruolo di opinionista svolto da Sonia Bruganelli rivolgendo anche delle parole poco carine al reality show condotto da Alfonso Signorini. Alle sue parole sono stati molti gli utenti che hanno risposto affermando di essere d’accordo, ma ovviamente lo stesso non è successo con Sonia Bruganelli che invece ha replicato in modo abbastanza duro affermando di fare semplicemente quello per cui viene pagata. “Ti sfugge il concetto?” ha poi aggiunto la moglie di Paolo Bonolis.

Duro scambio di battute su Twitter

Giuseppe Candela però dopo aver letto le parole espresse dalla Bruganelli non è rimasto in silenzio, anzi al contrario ha risposto affermando che a lui non sfugge mai nulla . E ha poi aggiunto: “Hai ragione: quello è il posto giusto per te”. Parole alle quali l’opinionista non sembrerebbe aver più risposto. Candela ha invece concluso il suo pensiero rivolgendo ancora delle dure parole al reality show tanto da averlo definito un programma di bassissimo livello il cui trash offerto non è nemmeno divertente.