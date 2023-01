Boomerissima, Claudia Gerini fuori di sè contro Tommaso Zorzi, a fine puntata l’attrice al veleno: “Non lo saluto neanche”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudia Gerini dopo la puntata di Boomerissima sembrerebbe aver deciso di non salutare Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini a causa di quanto accaduto durante il gioco.

Dopo settimane di attesa è finalmente andata in onda ieri, 10 gennaio 2023, la prima puntata di Boomerissima ovvero il nuovo programma di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi. E proprio nel corso di tale puntata sembrerebbe essere nata una discussione tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi che ha avuto anche delle conseguenze nel post puntata. Ma, di cosa stiamo parlando?

Scontro a Boomerissima tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi

Dopo due anni di pausa Alessia Marcuzzi è finalmente tornata in televisione con un nuovo show in onda su Rai 2 ed intitolato Boomerissima. Programma molto divertente all’interno del quale due sono i gruppi protagonisti di una sfida, e nello specifico stiamo parlando dei Millennials e dei Boomer. Nel corso della prima puntata andata in onda proprio ieri, 10 gennaio, è accaduto però qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Tra due concorrenti, e nello specifico tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi, è nato uno scontro proprio in seguito a quanto affermato dall’ex gieffino nel corso della sua arringa finale. Nello specifico Zorzi sembrerebbe aver ironizzato in modo particolare sui filtri utilizzati sui social da parte dei boomer. Parole queste che non sono assolutamente piaciute a Claudia Gerini che si sarebbe rifiutata di stringere la mano al ragazzo.

Le indiscrezioni sul dopo puntata

Cosa è successo dopo la puntata? Stando a quanto rivelato dalla fanpage Instagram thepipol_tv Claudia Gerini sembrerebbe essersi resa protagonista di un gesto molto particolare. “Al termine della puntata la Gerini, coerente con il suo pensiero e la sua intelligenza, non ha salutato né Elettra Lamborghini e ovviamente neppure Zorzi…”, queste nello specifico le parole espresse dalla fanpage sopracitata. Ma oltre a non salutarlo l’attrice avrebbe anche affermato “A lui non lo saluto nemmeno…” .

Grande successo per Alessia Marcuzzi e il suo nuovo show

A parte questo momento di polemica la prima puntata di Boomerissima è piaciuta davvero a tutti. Molti sono stati i telespettatori che su Twitter hanno commentato lo show e la conduttrice affermando di averla vista particolarmente libera di fare ciò che voleva. Il nuovo show condotto da Alessia Marcuzzi è riuscito ad ottenere nella sua prima puntata uno share pari al 7,4%. Adesso occorrerà attendere la seconda puntata per capire se la percentuale in questione verrà confermata o addirittura se potrà aumentare o diminuire.