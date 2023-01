Alessia Marcuzzi, a Boomerissima Francesco Facchinetti le fa una domanda scomoda, lei non risponde, momenti di grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi è tornata in tv con Boomerisssima, su Rai 2. Francesco Facchinetti le fa una domanda scomoda, imbarazzo in studio.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che finalmente dopo qualche rinvio è tornata in televisione. La Marcuzzi sarebbe dovuta tornare già qualche mese fa, ma poi il programma è stato rinviato ed ha fatto il suo debutto nella serata di ieri. Diversi gli ospiti della prima puntata, uno tra tutti Francesco Facchinetti, cantante e suo ex compagno, nonchè padre di sua figlia Mia. I due hanno avuto una storia breve ma intensa e si sono lasciati ufficialmente nel 2012 quando la bambina aveva soltanto un anno. Ad ogni modo, il loro rapporto è stato da sempre ottimo, soprattutto per il bene della figlia Mia. Il deejay però durante la sua ospitata nel salotto di Boomerissima ha letteralmente spiazzato la conduttrice. Ma cosa è accaduto?

Boomerissima, Alessia Marcuzzi torna in onda con il programma su Rai 2

A Boomerissima nella serata di ieri, la prima puntata Alessia Marcuzzi ha ospitato diversi ospiti tra cui anche Francesco Facchinetti. Quest’ultimo è il suo ex compagno e padre della figlia Mia. La conduttrice ha fatto il suo ritorno in tv dopo diversi mesi di stop, dopo il suo abbandono a Mediaset. La conduttrice è apparsa davvero emozionata e tanto felice.

Francesco Facchinetti spiazza la conduttrice

Alessia ha inaugurato il suo programma in onda su Rai 2, con diversi ospiti come Claudia Gerini, Sabrina Salerno, m anche Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini. Come già anticipato, in studio presente anche Francesco Facchinetti il quale subito dopo il suo ingresso in studio ha spiazzato la sua ex, dicendole “Ricordi cosa abbiamo fatto la prima volta che ci siamo vistI?”. La Marcuzzi sembra sia rimasta completamente stupita ed ha anche mostrato un pò di imbarazzo, senza rispondere.

Grande successo per la prima puntata di Alessia

Ad ogni modo, il programma ha avuto un grande successo e sembra che la prima puntata sia stata vista da milioni di telespettatori che aspettavano con ansia il ritorno di Alessia. Sono stati 1.3 milioni gli spettatori che sono rimasti incollati davanti allo schermo per un totale di 7,4% di share.