Federica Panicucci lascia tutti senza parole, prima svela come si comporta e poi conclude: “Chi mi conosce non si stupisce”

Federica Panicucci, arriva la confessione della conduttrice su qualcosa di intimo e privato. Cosa ha riferito?

Nella mattinata di ieri, come di consueto è andata in onda una puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Quest’ultima è tornata al lavoro dopo due settimane di stop per via delle festività natalizie. La puntata è stata piuttosto particolare e come sempre, Federica insieme a Francesco Vecchi hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5 a partire dalle ore 8.45 fino alle 11.45. Diversi i temi trattati, a cominciare dall’attualità, all’informazione e spettacolo. A parlare in questi giorni è stata proprio la conduttrice di Cecina, la quale ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni. Ma cosa ha rivelato?

Federica Panicucci si confessa e parla della sua vita

Federica Panicucci, una delle conduttrici più amate di tutti i tempi, in questi giorni è tornata al lavoro dopo due settimane di stop per via delle festività natalizie. In realtà Federica ha condotto due serate speciali il 31 dicembre e l’1 gennaio scorso, ma con Mattino 5 è tornata solo il 9 gennaio. In questi giorni Federica ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni parlato della sua vita, della quotidianità, di come affronta la giornata e come si prepara per gli impegni in televisione. Stando a quanto riferito dalla stessa, Federica la mattina è solita svegliarsi molto presto.

Come inizia la sua giornata la conduttrice, ecco le sue parole

“La mattina raccolgo le idee, organizzo la giornata, rispondo alle mail, mi capita di mandare anche qualche messaggio, tanto chi mi conosce sa che mi alzo presto e non si stupisce”. Queste le parole di Federica, la quale segue anche la rassegna stampa dopo aver fatto una ricca colazione. Ovviamente, per poter reggere questi ritmi Federica è solita andare a letto molto presto la sera, non dopo le 23 almeno cerca di farlo durante la settimana. “Alzarsi così presto ha il suo fascino, la città dorme ancora, fuori è buio, la casa è silenziosa e soprattutto il cellulare non suona!”. Queste le parole della conduttrice di Canale 5 che ha confessato come alzarsi presto la mattina non è stato semplice per lei.

La confessione della conduttrice di Mattino 5

“A una sveglia così presto non ci si abitua mai”, ha aggiunto la conduttrice la quale però è convinta del fatto che da tutto questo non ha potuto che trarne dei vantaggi. “Ho imparato a trarne vantaggio e a fare tesoro di tutto quel tempo in più del quale posso godere”.