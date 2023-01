Mattino 5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi tensione evidente, lo scambio di battute fa scintille

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci dopo le vacanze natalizie è tornata ieri, lunedì 9 gennaio 2023, nello studio di Mattino 5 e si è subito resa protagonista di un particolare scambio di battute con il collega Francesco Vecchi.

Ieri, lunedì 9 gennaio 2023, ha avuto inizio una nuova settimana e di conseguenza un nuovo inizio per tante trasmissioni televisive. Tra queste anche Mattino 5 con il ritorno in trasmissione della conduttrice Federica Panicucci che si è resa protagonista di uno scambio di battute molto particolare con il collega Francesco Vecchi.

Il ritorno di Federica Panicucci a Mattino 5

Federica Panicucci ha fatto ritorno nello studio di Mattino 5 proprio nella giornata di ieri dopo le vacanze natalizie. A differenza sua però il collega Francesco Vecchi non è mai andato in vacanza anzi per tutto il periodo legato alle festività natalizie ha continuato a condurre da solo il programma di attualità Mediaset rimanendo coinvolto anche in momenti di particolare difficoltà. Ma, come ha accolto la collega al suo ritorno? In realtà la Panicucci e Vecchi si sono resi protagonisti di uno scambio di battute che hanno fatto sorridere i telespettatori ma che allo stesso tempo hanno lasciato trasparire quello che sembrerebbe essere un rapporto un po’ complicato.

Scambio di battute tra la Panicucci e Vecchi

Nello specifico dopo che Federica Panicucci ha fatto il suo ingresso in studio sorridente e felice ecco che il collega si è subito rivolto a lei affermando “Che bella faccia”. Vecchi voleva forse far riferimento all’espressione di rilassatezza mostrata dalla conduttrice che però ha colto l’ironia delle frase e ha subito replicato “Eh ho lavorato anche”. Infatti anche se la Panicucci è stata assente da Mattino 5 in realtà non è stata sempre a casa in relax in quanto si è dovuta occupare della preparazione e della conduzione di Capodanno in Musica andato in onda proprio su Canale 5 la sera del 31 dicembre 2022.

Il difficile rapporto tra Francesco Vecchi e Federica Panicucci

In realtà il rapporto tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi non è stato sempre idilliaco. Ed infatti molti telespettatori si ricorderanno sicuramente di quando proprio la Panicucci si è resa protagonista di un duro sfogo dietro le quinte proprio contro il collega. E a commentare tale sfogo è stato lo stesso Vecchi che nel corso di un’intervista rilasciata a TvBlog ha però rivelato di riuscire a collaborare bene con la collega. Ma, come stanno davvero le cose tra di loro? Lo scambio di battute di cui si sono resi protagonisti ieri in puntata è stato un modo simpatico di ritrovarsi oppure no?