Ilary Blasi posta le foto della vacanza e il web le si rivolta contro: “Vergognati”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi in vacanza con il compagno Bastian Muller ha condiviso molte fotografie sensuali sui social e proprio una di queste ha fatto nascere una grossa polemica alla quale la conduttrice ha preferito non rispondere.

Dal momento in cui Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione si sono trovati spesso al centro del gossip. E nonostante il trascorrere dei mesi ecco che i diretti interessati continuano a far parlare di loro. Nello specifico nelle ultime ore ad attirare l’attenzione è stata Ilary Blasi in seguito alla condivisione di particolari fotografie sui social. Fotografie che hanno in qualche modo dato vita ad una serie di polemiche. Ma, per quale motivo?

Ilary Blasi e le bellissime fotografie condivise su Instagram

Più passano i giorni e più Ilary Blasi appare bellissima e in grande forma. La conduttrice ha trascorso le vacanze in Thailandia insieme al nuovo compagno, l’imprenditore Bastian Muller al fianco del quale sembrerebbe aver ritrovato finalmente la felicità e la serenità dopo la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. E proprio durante queste sue vacanze la bella Ilary non ha perso l’occasione di condividere una serie di fotografie dei magici posti in cui si trovava mettendo in risalto il suo fisico sempre più sensuale e provocante. Tali immagini però se da una parte sono piaciute a molti followers che non hanno perso l’occasione di rivolgerle dei complimenti ecco che allo stesso tempo hanno scatenato la reazione degli haters che non hanno perso l’occasione per scagliarsi contro la conduttrice rivolgendole delle dure critiche.

Gli haters contro la conduttrice

Nello specifico la bella Ilary tra le tante foto ha condiviso una bellissima immagine del suo lato B scolpito. E in pochi minuti il post è stato sommerso dai commenti, molti di questi non proprio carini. Infatti vi è stato chi ha scritto “Una madre con tre figli con sedere fuori, svergognata”. Ma vi è stato anche chi ha accusato la conduttrice di voler apparire affermando inoltre “Perennemente in posa, di naturale ormai non vedo più nulla. Peccato“. Altri haters hanno accusato la Blasi di essere troppo magra ma vi è stato anche chi ha colto l’occasione per fare un confronto con Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti, definendola non coatta e volgare a differenza della Blasi. Vi è stato però anche chi ha provato ad analizzare il comportamento della conduttrice affermando che in realtà queste fotografie altro non sono che “una sofferenza enorme che porta dentro”. E nello specifico secondo tale utente la Blasi non sembrerebbe essere riuscita ad accettare il fatto che Totti l’abbia sostituita nella vita. Tra coloro che hanno espresso delle belle parole per la conduttrice vi è stato poi chi l’ha invitata a continuare così facendo vedere al suo ex marito cosa si è perso.

La reazione di Ilary alle polemiche

Ma, come ha risposto Ilary alla polemica? In realtà la conduttrice dal momento della separazione da Totti non ha mai rilasciato alcuna intervista o espresso alcun parere. E lo stesso ha fatto anche in questa occasione non rispondendo alle polemiche e preferendo ancora una volta la strada del silenzio.