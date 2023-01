Oggi è un altro giorno, Serena Bortone svela cosa le è accaduto ma poi cambia subito discorso: “Va beh, non importa”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri è apparsa con il polso fasciato preoccupando i presenti in studio e i telespettatori a casa.

E’ andata in onda nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 gennaio 2023, una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ed ecco che i telespettatori, ma anche i presenti in studio, hanno subito notato qualcosa di strano nella conduttrice. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Serena Bortone con il braccio fasciato in puntata

Oggi è un altro giorno, amatissimo programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, è tornato in onda nel pomeriggio di ieri lunedì 9 gennaio 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento la conduttrice è apparsa in un modo che ha sorpreso tutti i presenti in studio ma anche i telespettatori a casa. Nello specifico Serena Bortone si è presentata in studio con una fasciatura molto vistosa tra il gomito e il polso. E proprio prima di dare inizio alla puntata la presentatrice ha voluto tranquillizzare tutti raccontando in breve il motivo di questa fasciatura.

Le parole della conduttrice

Serena Bortone ha subito voluto tranquillizzare tutti rivelando di non essere rimasta coinvolta in nessun incidente. Ma semplicemente di essersi dovuta sottoporre ad un delicato intervento a causa di un problema al polso. Nello specifico la conduttrice si è rivolta a Samuel Peron, che le ha subito chiesto i motivi della fasciatura, affermando “Mi sono operata al polso”. E ha poi proseguito specificando “Questa è l’evoluzione del mio malessere al polso”. Probabilmente quindi la conduttrice accusava dolore da un po’ di tempo.

La Bortone sottoposta ad un delicato intervento

Serena Bortone ha poi risposto ad una domanda di Cristel Carrisi che ha provato a capire un po’ di più della situazione chiedendo alla conduttrice quando l’intervento aveva avuto luogo. Domanda alla quale la presentatrice ha risposto “stamane…vabbè non importa”. Nonostante quindi fossero trascorse davvero poche ore dal momento dell’intervento la Bortone ha comunque fatto il suo ingresso in studio conducendo la puntata come se nulla fosse accaduto. Infatti poco dopo ha chiuso il discorso legato alla sua operazione per parlare degli argomenti del giorno. E nello specifico prima di ogni cosa ha colto l’occasione per ricordare Gianluca Vialli prematuramente scomparso a causa di un tumore al pancreas lo scorso 6 gennaio.