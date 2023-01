Oggi è un altro giorno, Serena Bortone al veleno contro la sua ospite “Sei cattiva”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri Serena Bortone ha ospitato Patrizia De Blanck e ad un certo punto la “zittisce”. Ma cosa è accaduto?

Nella giornata di ieri Serena Bortone ha ospitato a Oggi è un altro giorno Patrizia De Blanck, la Contessa che abbiamo avuto modo di conoscere molto bene in questi anni. Ebbene, Patrizia si è lasciata andare ad un’intervista molto interessante nel corso della puntata di ieri mercoledì 4 gennaio, facendo delle rivelazioni piuttosto inaspettate sulla sua vita privata. La conduttrice ha avuto delle difficoltà a trattenere l’esuberanza della sua ospite ma è riuscita comunque a condurre questa intervista che si è rivelata parecchio divertente.

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ospita Patrizia De Blanck

Serena Bortone nella giornata di ieri ha ospitato nel suo programma Oggi è un altro giorno la Contessa Patrizia De Blanck. Quest’ultima è conosciuta per il suo carattere parecchio esuberante e per la sua schiettezza e proprio per questo non è stato proprio facile per la conduttrice condurre l’intervista. La Contessa, ad un certo punto avrebbe confessato di non essere più ormai una bella donna, ma di esserlo stato in passato.

Patrizia si lascia andare ad una battuta poco carina, la Bortone la riprende

“Ci sono persone invece che nascono racchie e racchie restano per tutta la vita“, queste le parole di Patrizia che hanno scatenato la reazione della Bortone. Quest’ultima avrebbe replicato dicendo “Ma quanto sei cattiva!”. Patrizia ad ogni modo, ha parlato a lungo della sua vita privata.

Inconvenienti con Peppe Barra

Nel salotto della Bortone, nella giornata di ieri anche Peppe Barra, il noto cantautore napoletano. E’ stato proprio durante questa ospitata che Serena è stata protagonista di una gaffe, dimenticando il titolo del suo spettacolo. Avrebbe così iniziato a cercare in modo frenetico tra i figli per qualche secondo poi è stata aiutata dalla grafica. Inconvenienti anche con il microfono di Barra che pare non funzionasse. Insomma, una puntata davvero particolare.