Oggi è un altro giorno, Serena Bortone zittisce Patrizia De Blanck “Questo non lo devi dire”, ma la De Blanck insiste, gelo in studio

Serena Bortone, gelo in studio durante l’intervista a Patrizia De Blanck. Ecco cosa è accaduto.

Nella giornata di oggi, nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone, la conduttrice ha ospitato e intervistato la Contessa Patrizia De Blanck. Quest’ultima abbiamo avuto modo di conoscerla abbastanza bene in tutti questi anni e sappiamo che ha un carattere piuttosto particolare. Ebbene, alcune sue dichiarazioni nella giornata di oggi hanno creato parecchio disagio in studio e per questo è calato il gelo.

Oggi è un altro giorno, Patrizia De Blanck ospite nel salotto di Serena Bortone

Oggi è un altro giorno, la contessa Patrizia De Blanck è stata ospite nel salotto di Serena Bortone. La conduttrice ha condotto un’intervista molto interessante nel corso della quale Patrizia ha parlato della sua relazione con Yves Montand, cantante e attore francese. Era il 2005 quando per la prima volta Patrizia ha parlato di questa storia d’amore. Ha raccontato così le dinamiche di questa relazione. Nessuno fino a pochi anni fa pare sapesse nulla di questa storia. Nel corso dell’intervista da Serena Bortone, ecco che Patrizia ha svelato alcuni dettagli.

De Black lascia tutti perplessi per le sue dichiarazioni

La De Black ha parlato di questa relazione dopo aver raccontato come ha trascorso il Capodanno. “Mi sono sacrificata io”, avrebbe detto la De Blanck parlando del fatto di essere rimasta a casa per via dei botti e per fare compagnia ai suoi cani. Ha così ricordato i festeggiamenti a Montecarlo insieme a Yves che si trovava proprio li per festeggiare insieme ad amici. Serena ha fatto qualche domanda per sapere qualcosa in più di questo flirt e avrebbe chiesto se fosse solito cantare in sua presenza. “Cantava? non quando eravamo in intimità“. Di fronte a queste dichiarazioni Serena è rimasta senza parole.

Le dichiarazioni di De Blanck lasciano tutti senza parole

Ovviamente Patrizia ha poi detto che stava scherzando ma le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti senza parole. La Contessa avrebbe poi parlato di una vicenda che l’ha vista coinvolta con Ives Montans e sua moglie Simone Signoret. Serena avrebbe chiesto alla Contessa come abbia fatto la moglie a scoprire che purtroppo l’attore le stava dicendo delle bugie. “E capirai, non sono una che non si fa notare. Questa ha cominciato a urlare come una pazza. Che poi se veniva a Montecarlo succedeva un macello perché a me se mi fai qualcosa ti tiro un cazzotto”. Queste le parole di Patrizia che è stata ripresa dalla conduttrice Serena Bortone. “No, la violenza fisica no“, avrebbe detto la Bortone, ma la Contessa avrebbe replicato “La violenza fisica quando ci vuole”.