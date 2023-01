Maurizio Costanzo diretto su Viva Rai 2 di Fiorello “Cosa sta facendo Fiorello nella zona da cui va in onda”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo interviene in difesa del programma Viva Rai 2 di Fiorello e sbotta contro coloro che hanno avanzato delle polemiche “Mettete i tappi nelle orecchie”

Continua la programmazione del programma Viva Rai2, alla cui conduzione c’è Fiorello. La prima puntata è andata in onda lo scorso 5 dicembre e da quel momento è stato un grande successo. Il programma giorno dopo giorno, nonostante vada in onda abbastanza presto, ovvero alle ore 7.00 del mattino, registra sempre grandi ascolti. Fiorello riesce a tenere compagnia ai telespettatori in un orario che non è proprio solito. Il programma, infatti, va in onda dalle ore 7.15 fino alle ore 8.00.

Viva Rai 2, grande successo per il programma di Fiorello ma anche diverse polemiche

Nonostante il grande successo, non sono neppure mancate le polemiche avanzate per lo più dai vicini di casa che lamentano tanto rumore all’alba di ogni giorno. Di questa protesta ne ha parlato il settimanale Chi.“Con il grande successo è arrivata anche la protesta dei residenti i quali sostengono che è diventato impossibile dormire tra i preparativi della diretta e la folla di curiosi”, queste le parole che si leggono sul settimanale Chi. In questi giorni però, viste le forti polemiche, ad intervenire è stato un grande della televisione italiana, ovvero Maurizio Costanzo, il quale cura una rubrica intitolata “Parliamo con..”.

La polemica dei vicini di casa del programma

“Quella zona era un mortorio e Fiorello l’ha vivacizzata con un programma che sta rivoluzionando gli ascolti di Rai2”. Queste le parole di Maurizio Costanzo, il quale ha voluto rivolgersi direttamente a tutti coloro i quali hanno protestato contro il programma in questione.

Maurizio Costanzo interviene in difesa di Fiorello

“Si inventino qualcosa per insonorizzare le case o si mettano i tappi alle orecchie”, ha aggiunto ancora il giornalista che ha preso così le parti di Fiorello. Quest’ultimo è andato in onda con il suo programma lo scorso 23 dicembre ed al momento si trova in montagna ed esattamente a Cortina insieme alla moglie Susanna. Il programma tornerà in onda il prossimo lunedì 16 gennaio per la felicità dei tantissimi telespettatori che non vedono sicuramente l’ora di tornare a divertirsi insieme a Fiorello.