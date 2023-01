Ballando, Milly Carlucci decide di replicare con fermezza alle accuse della Lucarelli: “Nessuno lo può fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv approfittando della situazione per rispondere alle accuse mosse dalla Lucarelli nei confronti della trasmissione da lei condotta.

Sono trascorse circa due settimane da quando su Rai 1 è stata trasmessa l’attesissima puntata finale di Ballando con le stelle, celebre show condotto da Milly Carlucci. Ma nonostante il trascorrere dei giorni ecco che la trasmissione e alcuni dei suoi componenti continuano a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica. Nelle ultime ore ad esempio ad intervenire sul programma e su quanto detto negli ultimi giorni da Selvaggia Lucarelli è stata la conduttrice Milly Carlucci. Ma esattamente, in che modo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le accuse di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è sicuramente uno dei programmi più seguiti del sabato sera Rai ma allo stesso tempo è una trasmissione che spesso si trova al centro di polemiche e discussioni. Molte di queste riguardano i concorrenti ma spesso anche i giurati. In particolar modo nel corso degli ultimi giorni si sta tanto parlando delle dichiarazioni rilasciate dalla giurata Selvaggia Lucarelli. Nello specifico la giornalista sembrerebbe aver dichiarato di essersi sentita poco tutelata non solo in trasmissione ma anche dietro le quinte. Ed inoltre ha parlato di uno scalda pubblico che sembrerebbe avere indirizzato il pubblico, puntata dopo puntata, a zittirla ma anche ad insultarla. E proprio i fan della giornalista hanno condiviso come prova su Twitter un video che sembrerebbe dimostrare la veridicità di quanto detto dalla Lucarelli.

La replica di Milly Carlucci

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv ecco che proprio la presentatrice Milly Carlucci ha colto l’occasione per raccontare la sua verità e difendere la sua trasmissione. Nello specifico ha voluto prima di ogni cosa precisare che il fatto che tra i giurati nascano delle discussioni testimonia quanto ognuno di loro sia libero di esprimere il proprio pensiero. Inoltre la Carlucci ha voluto precisare che nessuno di loro indossa l’auricolare e questo significa che non vengono pilotati ma al contrario sono liberi di esprimersi, infatti ha precisato: “Nessuno li può pilotare”. A proposito di Selvaggia Lucarelli ha invece fatto presente che la giornalista non ha fatto altro che contestare “la giustizia del sistema di ripescaggio”. Un sistema che ha permesso alla Costamagna di tornare in gara e vincere. E sempre parlando della Lucarelli ha voluto precisare “E’ la sua opinione e la rispetto“. Milly Carlucci non si è quindi scagliata contro la giornalista e giurata, anzi a quest’ultima sembrerebbe essere stata proposta la sua partecipazione alla trasmissione come giurata anche per il prossimo anno. Una proposta che la Lucarelli al momento non sembrerebbe aver rifiutato ma nemmeno accettato.

Il commento sulla vittoria di Luisella Costamagna

In ultimo sempre nel corso della stessa intervista la Carlucci ha commentato la vittoria di Luisella Costamagna in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca. La conduttrice ha definito la vincitrice molto brava sottolineando che dopo il ripescaggio ha avuto solo due settimane per prepararsi per la puntata finale. Milly Carlucci ha concluso definendosi soddisfatta per come si è svolta l’ultima edizione dello show “polemiche comprese“. Ma ha voluto precisare di essere molto dispiaciuta per Gabriel Garko che settimana dopo settimana ha dimostrato di avere molto talento.