Selvaggia Lucarelli senza pietà con Mariotto e la Costamagna dopo la loro ospitata a Oggi è un altro giorno: “Ridicoli”

Selvaggia Lucarelli ha risposto sui social in modo abbastanza duro alle parole espresse da Guillermo Mariotto e Luisella Costamagna nel programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Sono già trascorsi diversi giorni da quando su Rai 1 è stata trasmessa l’ultima puntata di Ballando con le stelle ma nonostante ciò coloro che ne fanno parte continuano a far parlare di se. Nelle ultime ore si sta tanto parlando ad esempio della presenza di Guillermo Mariotto e Luisella Costamagna a Oggi è un altro giorno e della replica social della Lucarelli alle loro parole. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Guillermo Mariotto e Luisella Costamagna ospiti di Serena Bortone

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 gennaio, una nuova puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda e tra gli ospiti presenti in studio ecco che non è passata inosservata la presenza di Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto. I due hanno colto l’occasione per tornare a parlare ancora una volta di Selvaggia Lucarelli esprimendosi in modo abbastanza duro ed affermando che proprio la giurata sta cercando di monopolizzare i dibattiti sulla celebre trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci. Sempre la Costamagna ha voluto inoltre precisare che il pubblico in studio è sempre stato onesto, sia nel momento degli applausi ma anche nei momenti dei buu.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

La reazione della Lucarelli, attualmente in vacanza insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli in Nepal, non è tardata ad arrivare. Ed infatti dopo aver appreso quanto accaduto si è affidata ai social per scrivere il suo pensiero. Dopo aver mostrato il suo stupore per il fatto che proprio durante un periodo di festa il giurato e la concorrente di Ballando con le stelle siano in televisione a parlare di lei ecco che si è voluta rivolgere ai suoi fan per ringraziarli affermando “Ormai fate tutto voi, non mi devo neppure scomodare a cercare video dello scaldapubblico girati dallo stesso pubblico basito. Mi chiedo solo perché questa gente debba ridicolizzarsi così“.

Il post social della giurata

Sempre sui social poi Selvaggia Lucarelli ha voluto rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti da parte di Mariotto e della Costamagna affermando che a differenza loro e di altri lei non ha fatto molte ospitate televisive se non una da Matano e una il compagno Lorenzo da Serena Bortone. Il tutto in tre mesi e mezzo. Mentre invece altri ha aggiunto “si fanno il giro delle sette chiese“. In ultimo Selvaggia Lucarelli ha colto l’occasione per commentare l’esibizione della Costamagna nello studio di Oggi è un altro giorno senza il ballerino Pasquale La Rocca. Nello specifico la giurata ha voluto commentare l’esibizione scrivendo “Ma balliamoci su con la trascinante e mostruosamente brava vincitrice senza il suo ballerino”. Parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta alla vincitrice dello show di Rai 1.