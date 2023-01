Anna Moroni al veleno contro “La prova del cuoco”: “Mi hanno richiamata ma ho detto di no”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Moroni a distanza di anni torna a parlare della delusione per essere stata allontanata da La prova del cuoco.

Anna Moroni la conosciamo tutti per essere una cuoca che ha lavorato per diversi anni al fianco di Antonella Clerici a La prova del cuoco. Le due sono ancora oggi molto legate. Ricorderete come qualche anno fa, ed esattamente nel 2018 la conduttrice andò via dal programma e dal quel momento anche le sorti di Anna cambiarono. Adesso, a distanza di un pò di tempo è stata la stessa cuoca a spiegarci che cosa è accaduto all’epoca.

Anna Moroni, che ha lavorato per tanti anni al fianco di Antonella Clerici a La prova del cuoco, a distanza di un pò di tempo è tornata a parlare di questa esperienza, spiegando cosa è accaduto dopo l’abbandono di Antonella. Anna ha voluto tornare a parlare de La prova del cuoco, svelando anche un retroscena dietro al suo allontanamento da La prova del cuoco.

Le parole della cuoca su La prova del cuoco

Sicuramente, stando a quanto riferito dalla cuoca, l’allontanamento di Antonella Clerici dal programma ha contribuito a far si che Anna si allontanasse. Dopo l’abbandono di Antonella effettivamente c’è stato un cambiamento non soltanto di conduzione, con l’arrivo di Elisa Isoardi, ma un cambiamento generale. A distanza di qualche anno, a spiegare nel dettaglio quanto accaduto, è stata proprio Anna.«Quando Antonella è andata via, il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente». Questo quanto dichiarato da Anna, la quale ha anche aggiunto di essere stata richiamata dopo qualche tempo, quando si è verificato un calo di ascolti.

Il rifiuto della Moroni e la delusione

A quel punto però, la Moroni avrebbe rifiutato, molto probabilmente per orgoglio, per essersi sentita messa da parte. Insomma, a distanza di tempo la cuoca non ha nascosto di esserci rimasta molto male e di aver comunque provato tanta delusione. Anna e Antonella sono comunque rimaste molto amiche e lo hanno dimostrato in questi anni sia sui social che in tv.