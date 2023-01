L’ Eredità, Flavio Insinna diretto con la concorrente: “Questo me lo devi restituire”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara si commuove e Flavio Insinna corre in suo soccorso dandole il suo fazzoletto. Cosa è accaduto a L’Eredità?

Durante questi giorni di festa, continua la programmazione dei principali programmi televisivi di Rai 1. Ovviamente, come sempre, è continuato ad andare in onda il programma condotto da Flavio Insinna, L’Eredità. Nel corso della puntata de L’Eredità andata in onda ieri è accaduto un pò di tutto, con una concorrente che improvvisamente è esplosa in lacrime. Il conduttore è dovuto intervenire in suo soccorso. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

L’Eredità, la campionessa piange e Flavio porge il suo fazzoletto

La puntata de L’Eredità andata in onda ieri martedì 3 gennaio 2023 del quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, si è conclusa nel migliore dei modi. Barbara, la campionessa in carica è riuscita a portare a casa un gran bel risultato, vincendo anche una cifra molto alta. Inizialmente la campionessa pare non avesse proprio realizzato di aver vinto, poi avrebbe iniziato a commuoversi, ricevendo un fazzoletto dal conduttore. Quest’ultimo, le avrebbe detto “Se vuoi piangere, ecco a te il mio fazzoletto“.

Insinna rincuora la campionessa Barbara, commozione in studio

Flavio avrebbe poi fatto un pò di ironia dicendo “Guarda che è solo in prestito eh”. La campionessa ha però preso il fazzoletto utilizzandolo davvero perchè è esplosa in un pianto liberatorio e di grande commozione. La regia ha inquadrato Barbara proprio mentre si asciugava le lacrime con il fazzoletto di Insinna. A quel punto, i prof Andrea Cerelli e Samira Lui hanno stappato la bottiglia di spumante per brindare a questa vittoria.

Grande vittoria per Barbara che si porta a casa ben 90 mila euro

Barbara è riuscita ad indovinare la parola segreta che per la puntata di ieri era “Profumo”. Una delle parole inserite tra i cinque indizi era “Successo” e pare che sia stata proprio questa ad aver fatto indovinare la parola segreta. Barbara ha subito associato la parola Profumo a Successo e la soluzione è stata vincente. Una volta annunciata la vittoria, Flavio parlando con la campionessa avrebbe detto “Tra poco percepirai profumo di successo”. Proprio davanti a queste parole, Barbara ha iniziato a capire qualcosa anche se non si sarebbe resa conto immediatamente di aver vinto. Alla fine Barbara si è portata a casa ben 90 mila euro.