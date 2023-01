I Soliti ignoti, Amadeus senza parole e poi dice: “Ecco cosa è accaduto stasera”, la reazione del pubblico è incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata de I soliti ignoti è accaduto praticamente di tutto. Una coppia di coniugi ha vinto di tutto. Incredulo Amadeus.

Nella giornata di ieri è andata in onda l’ennesima puntata de I soliti ignoti, il programma di Amadeus che da sempre ha avuto un grandissimo successo. La puntata di ieri è stata però ricca di grandi colpi di scena e che sicuramente non verranno dimenticati così facilmente dai telespettatori.

I soliti ignoti, puntata speciale per due coniugi che hanno avuto tanta fortuna

I due coniugi che hanno preso parte alla puntata, ovvero Paolo e Paola di Viterbo sono riusciti ad abbinare i mestieri in modo corretto e poi ancora hanno indovinato l’abbinamento del parente misterioso. Grazie a queste intuizioni, i due sono riusciti a portarsi a casa ben 125 mila euro.“I nostri cubi sono rimasti tutti vuoti, questo perchè i concorrenti hanno indovinato tutte le identità. Percorso netto per loro, complimenti!”. Questo il commento di Amadeus poco prima che entrasse in studio il parente misterioso inconsapevole del fatto che da a li a breve i due avrebbero anche vinto.

La vittoria e i complimenti di Amadeus

Subito dopo la vittoria della coppia di Viterbo, il pubblico presente in studio è esploso con urla e applausi, felici di questo risultato davvero straordinario ottenuto da questi due coniugi. La signora che è entrata in studio come parente, era la sorella dell’ignoto numero 8 che era quello da loro indicato, anche se per un pò sono stati indecisi tra il numero 8 e il numero 1.”Complimenti! Eccoli, loro sono fratello e sorella. Andate, andate pure!”, queste le parole di Amadeus rivolte proprio ai suoi concorrenti tra il caos che si è venuto a creare in studio.

Grande vittoria per i due coniugi, poi l’appuntamento per lo speciale Epifania

I due concorrenti si sono abbracciati ed hanno vinto ben 125 mila in gettoni d’oro. “125.000 euro vanno quindi a Viterbo! Complimenti a loro e complimenti anche a voi da casa se lo avevate capito”, ha ancora aggiunto Amadeus. Sul finire della puntata poi, il conduttore ha ricordato a tutti i suoi telespettatori che venerdì 6 gennaio così come avviene ormai da diversi anni, andrà in onda una puntata speciale de I soliti ignoti dedicata alla Lotteria Italia.