Belen decide di svelare: “Non sono stata io”

Belen Rodriguez torna a parlare del suo rapporto con Stefano e del perchè si sono tante volte lasciati e ripresi. Poi la confessione inaspettata.

Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua storia con Stefano De Martino, il marito con il quale ha avuto sicuramente tanti alti e bassi. Adesso, da circa un anno Belen è tornata insieme all’ex ballerino e sicuramente la loro relazione va a gonfie vele, così come hanno testimoniato entrambi attraverso le loro Instagram stories. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la showgirl argentina?

Belen Rodriguez parla del suo rapporto con Stefano De Martino

Belen Rodriguez in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale F, dove ha parlato della sua vita privata e sentimentale e della sua relazione con Stefano De Martino. I due si sono legati nel 2012, poi come ben sappiamo si sono lasciati e poi ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Le cose non sono andate bene per la seconda volta e così è arrivata la seconda separazione. I due sono tornati ufficialmente insieme lo scorso anno, nel mese di dicembre 2021. Trascorso un anno, i due vanno d’accordo e sembra che siano ancora più innamorati. Il loro rapporto sarebbe migliorato addirittura rispetto al passato.

La confessione della showgirl argentina sul marito

Ad ogni modo, la showgirl ha confessato un particolare, ovvero che è stato sempre Stefano a lasciarla e mai il contrario.“Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”. Queste le parole di Belen che ha anche parlato della carriera di Stefano che in questi ultimi anni è decollata. Stefano ha infatti abbandonato il mondo della danza diventando un conduttore di grande successo.

Ma per quale motivo i due si sono lasciati diverse volte?

La showgirl poi è intervenuta su un gossip di cui si è tanto parlato in questi anni, ovvero il fatto che la loro relazione possa essersi interrotta spesso per via della troppa intromissione dei suoi genitori. “In certi momenti potrebbe essere successo, per esempio quando è nato Santi mi sono fatta aiutare tanto da mia madre. Ma se parliamo di pranzi e cene, a mio marito piace tantissimo stare insieme: Stefano è di Napoli. Per il resto ognuno sta a casa sua, loro sono sempre stati molto rispettosi della mia vita. Non si sono mai intromessi nelle mie scelte sentimentali. Naturalmente, avendo con mia madre un certo dialogo, anche profondo e passionale, ci siamo detti delle cose”. Questa la verità di Belen che ha deciso finalmente di fare chiarezza.

Le parole di Belen

La Rodriguez ha comunque confessato di aver sempre amato Stefano e di non aver mai smesso di farlo. “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto”