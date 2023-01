Bella Mà, dopo le frecciatine al veleno cosa succede tra Milo Infante e Pierluigi Diaco, pubblico senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Milo Infante e Pierluigi Diaco hanno finalmente deposto le armi? I due si sono lanciati frecciatine al veleno in questi mesi, ma adesso sembra essere tutto passato.

Da un pò di tempo a questa parte Milo Infante e Pierluigi Diaco si lanciano delle frecciatine che di certo non passano inosservate al pubblico a casa. Tutto è iniziato nel momento in cui Pierluigi è approdato su Rai 2 con il programma Bella Mà e da quel momento di certo sono iniziati i primi screzi tra i due conduttori. Ma per quale motivo? Sembra che tutto sia riconducibile a ritardi. Proprio Milo Infante, che va in onda con il programma Ore 14, ha lamentato di ricevere la linea in ritardo proprio per via della promo di Diaco che spesso e volentieri si dilunga. Ma cosa è accaduto in queste ultime ore?

Milo Infante e Pierluigi Diaco, dissapori e tensioni tra i due conduttori di Rai 2

Milo Infante e Pierluigi Diaco in quest’ultimi tempi hanno dimostrato di non andare proprio d’accordo. Il conduttore del programma Bella Mà, in onda su Rai 2 in questi mesi ha fatto spesso saltare i nervi a Milo Infante che va in onda con il programma Ore 14. Proprio quest’ultimo, come già anticipato, in diverse occasioni ha lamentato il fatto di ricevere in ritardo la linea per via della promo di Diaco che spesso si dilunga.

Milo Infante ospite in collegamento di Bella Mà

In alcune occasioni Milo ha ricevuto la linea anche con sette minuti di ritardo e questo ha fatto parecchio infastidire Infante che ha lanciato anche delle frecciatine ben specifiche e dirette. Sembra che però nell’ultimo periodo questi malumori siano stati superati. Il conduttore di Ore 14, è stato infatti ospite nel salotto di Bella Mà ed è stato anche accolto con tanti complimenti e grande applauso da parte del pubblico. Tutto questo è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 3 gennaio nella seconda parte della puntata.

Pace fatta tra i due conduttori

In realtà MIlo Infante è stato ospite a Bella Mà ma solo in collegamento, per discutere su alcuni tempi di cronaca nera, omicidi, suicidi misteriosi e crimini di cui ne ha parlato lo stesso Milo nella sua trasmissione.“In questa rete da tre anni racconta benissimo e con grandi ascolti la cronaca nera ed anche con gusto un giornalista che non ha bisogno di presentazioni perché ci precede con il suo Ore 14.” Queste le parole di Diaco il quale ha anche voluto in qualche modo allontanare ogni incomprensione.“È un affetto sincero perché noi ti guardiamo qui per circa mezz’ora mentre aspettiamo la linea. Anche la generazione Z si appassiona”. Queste le parole di Diaco, che hanno sancito ufficialmente la pace tra i due conduttori.