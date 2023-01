La vita in diretta, Alberto Matano diretto con Salvo Sottile: “Questo lo devo dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile a La vita in diretta ospite nello studio di Alberto Matano. Il conduttore a sorpresa gli fa i complementi e svela un retroscena.

Salvo Sottile, il conduttore de I fatti vostri nella giornata di ieri è stato ospite nel programma de La vita in diretta di Alberto Matano. Nel corso della seconda parte della puntata del programma di Rai 1 si è parlato di argomenti più leggeri, legati per lo più al mondo dello spettacolo, gossip e tanto altro.

Salvo Sottile ospite a La vita in diretta da Alberto Matano

Al termine della puntata, Matano avrebbe salutato il suo ospite, ringraziandolo e ricordando poi a tutti i telespettatori l’appuntamento con la trasmissione di Rai 2 che vede al comando proprio lui Salvo. “E’ il programma più seguito del secondo canale della Rai, possiamo dirlo”, questo quanto detto da Matano che ha di certo voluto fare un complimento a Salvo Sottile, suo collega ed anche grande amico.

La vita in diretta, i complimenti di Alberto per il collega

“Complimenti davvero a tutta la squadra, a te, ad Anna Falchi, a Michele Guardì e a tutti gli altri”, queste le parole del conduttore de La vita in diretta rivolgendosi ancora al suo collega che in questa stagione del programma è stato diverse volte suo ospite. Presenti in studio anche diversi altri ospiti, come Anna Pettinelli, Emma D’Aquino e Rosanna Cancellieri, dicendo di essere ben felice di riaverli in studio e per esprimere il suo concetto avrebbe utilizzato il titolo del programma condotto da Cristiano Malgioglio “Mi casa es tu casa, vi aspetto qui”.

Gli argomenti della prima parte del programma di Rai 1

Nel corso della prima puntata del programma di Alberto Matano, come sempre, si sono affrontati degli argomenti più seri e fatti di cronaca, come ad esempio il caso della turista israeliana di ventiquattro anni. Quest’ultima la sera del 31 dicembre è stata ferita con un coltello proprio alla stazione Termini di Roma da un polacco senza fissa dimora. Quest’ultimo subito dopo è stato individuato e arrestato su un treno mentre cerca di raggiungere Milano. Il programma di Alberto Matano continua ad essere uno dei più seguiti e più amati dal pubblico italiano.