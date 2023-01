Lorella Cuccarini, replica al veleno a Heather Parisi “Non è vero che ci sentiamo, anzi ecco cosa mi ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini in questi giorni ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla sua vita privata. Poi la stoccata a Heather Parisi.

Lorella Cuccarini in questi ultimi giorni è finita al centro del gossip e delle polemiche, ma per quale motivo? Sembra proprio che la showgirl, impegnata da diverso tempo con il programma Amici di Maria De Filippi, sia finita al centro di alcune critiche per un qualcosa che è accaduto in questi giorni. Riguardo la sua vita privata sappiamo che è sposata da diversi anni, circa 31, con Silvio Testi, dal quale ha avuto anche quattro figli. In questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando in generale della sua famiglia e alcune sue dichiarazioni hanno colto di sorpresa. Ma per quale motivo?

Lorella Cuccarini, parla della sua vita privata e familiare

Lorella Cuccarini, la nota showgirl più amata di tutti i tempi, ha rilasciato un’importante intervista in questi giorni al Corriere della sera. Nel corso della chiacchierata, Lorella ha parlato della sua vita privata, del suo rapporto con il marito Silvio Testi, con il quale sta insieme da 31 anni e con il quale ha costruito una bellissima famiglia insieme ai loro quattro figli.”Quando ci dipingono come la famiglia del Mulino bianco, mi viene un po’ da ridere”, queste le parole di Lorella. La showgirl parlando di questo avrebbe anche aggiunto dell’altro. “La famiglia perfetta non esiste. I momenti difficili ci sono stati, ma abbiamo sempre cercato di superare insieme l’impatto delle crisi personali di ognuno di noi”, ha aggiunto la conduttrice e showgirl.

La showgirl svela il segreto per far durare una relazione

Quest’ultima ha voluto ancora svelare quello che secondo lei è il segreto per far si che una relazione possa durare a lungo.“E‘ cercare sempre di tamponare, da una parte e dall’altra. Essere di supporto, ma anche non creare ingerenze“. Effettivamente, Lorella ed il marito caratterialmente sono molto diversi ed a confermarlo è stata la stessa Lorella, confessando che mentre lei tende ad affrontare tutte le cose di petto, lui no ed ha bisogno dei suoi spazi così come dei suoi silenzi.

Le faccine che si tappano la bocca sulle dichiarazioni di Heather Parisi, Lorella spiega perchè

Sul finire dell’intervista, poi, Lorella ha voluto commentare le dichiarazioni di Heather Parisi da Cristiano Malgioglio, con delle faccine che si tappano la bocca.“Mi faceva molto sorridere sentire che siamo sempre in contatto quando sono stata anche bloccata da lei, sui social. Detto questo, io contro Heather non ho niente, anche se l’epilogo del nostro programma, Nemica amatissima, è stato diverso da come speravo… Insomma, anche se ero dispiaciuta per come ci eravamo lasciate e anche se non ci sono stati più rapporti, per me rimane la stima per una professionista che ho sempre apprezzato. Però, ecco, da allora non ci siamo più sentite. Non ho visto la trasmissione, quindi forse anche lei era sarcastica”.