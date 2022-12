Heather Parisi su Lorella Cuccarini: “Ci sentiamo tutti i giorni” Malgioglio la gela, interviene la Cuccarini che la sbugiarda

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi nel corso dell’intervista concessa a Malgioglio nel programma ‘Mi casa es tu casa’ ha parlato del rapporto con Lorella Cuccarini la cui risposta non è tardata ad arrivare.

Ha avuto inizio nella serata di mercoledì 7 dicembre 2022 il nuovo programma condotto da Cristiano Malgioglio ed intitolato “Mi casa es tu casa”. Programma all’interno del quale l’artista, nel salotto di casa sua, si diverte ad intervistare personaggi noti nel mondo dello spettacolo. La prima ospite ad essere intervistata è stata la ballerina Heather Parisi che ha colto l’occasione per parlare della sua vita professionale e per fare delle rivelazioni sul suo attuale rapporto con Lorella Cuccarini. Ma, quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Heather Parisi ospite di Cristiano Malgioglio a ‘Mi casa es tu casa’

La celebre ballerina americana neutralizzata italiana Heather Parisi è stata la prima ospite di ‘Mi casa es tu casa’ e proprio nel corso di tale intervista ha colto l’occasione per parlare della sua lunga carriera che ha avuto inizio molti anni fa, esattamente negli anni ’80. A scoprire la Parisi è stato uno degli uomini più famosi ed apprezzati della televisione italiana ovvero l’amatissimo e indimenticabile Pippo Baudo. Diversi gli aneddoti raccontati dalla ballerina che ha però anche colto l’occasione per parlare di un argomento delicato ovvero il particolare rapporto tra lei e Lorella Cuccarini.

Il difficile rapporto tra la Parisi e Lorella Cuccarini

Quello tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi è un rapporto molto particolare e complicato. Le due donne per l’ultima volta hanno condiviso diversi anni fa il palco di ‘Nemica amatissima’, format trasmesso sulla Rai. Ma ecco che è stata proprio in seguito a tale esibizione che tra le due sono iniziati i problemi. La Parisi infatti si è poco dopo affidata ai social per denunciare il comportamento assunto dalla produzione che secondo la ballerina avrebbe riservato alla collega un trattamento diverso, migliore. Da quel momento i rapporti sono diventati abbastanza complicati e proprio la Cuccarini nel corso di un’intervista a La Nuova Sardegna ha rivelato di essere stata bloccata sui social dalla ballerina.

Le parole espresse dalla ballerina e la risposta della collega

Ma, quali sono i loro rapporti oggi?. “Con Lorella Cuccarini non è successo nulla, ci sentiamo tutti i giorni. Ci scriviamo in privato su Instagram e Twitter”, sono state queste nello specifico le parole espresse dalla Parisi nel corso dell’intervista concessa a Cristiano Malgioglio. Ma Malgioglio ha replicato che a lui non risultava che il rapporto tra le due fosse buono. Le sue parole però stanno facendo particolarmente discutere, soprattutto in seguito alla reazione avuta proprio dalla Cuccarini. Quest’ultima infatti ha commentato la notizia pubblicando una serie di faccine , disperate e sconsolate, che hanno lasciato intendere che la verità sia un’altra. La Parisi deciderà di intervenire per raccontare la sua verità oppure no? Non ci rimane che attendere.