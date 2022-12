Ema Stokholma e Angelo Madonia, il gesto che fa il ballerino nella notte lascia tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Ema Stokholma e Angelo Madonia, un grande amore quello tra la modella e il ballerino. L’ultimo gesto del di Angelo lascia di stucco.

Una delle coppie più chiacchierate di Ballando con le stelle è quella formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia. I due hanno subito creato un grande feeling e la loro relazione è stata confermata dai diretti interessati. Nei giorni scorsi pare che i due abbiano litigato anche pesantemente, ma si è trattato solo di una lite passeggera. I due sono sempre più vicini ed innamorati ed in queste ore non è passato inosservato un gesto del ballerino nella notte.

Ema Stokholma e Angelo Madonia più uniti che mai

Ballando con le stelle è stato il luogo d’incontro tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. Lui ballerino professionista, lei modella e concorrente di Ballando, i due si sono incontrati e subito innamorati. A quasi un mese dall’inizio del programma i due sono diventati una coppia ed hanno ufficializzato la loro relazione. La loro storia d’amore è molto stabile e importante, così come ha fatto sapere la speaker e dj.”Angelo è una persona seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi. Ha le chiavi di casa, è una cosa seria”, queste le parole di Ema.

Grande feeling tra Ema e Angelo, lei conosce le figlie del compagno

Quest’ultima infatti ha già conosciuto anche le figlie di Angelo, Alessandra e Matilde. Su Twitter in queste ore il ballerino ha pubblicato un Twitter, ovvero una foto della sua fidanzata all’interno di un noto fast food in compagnia delle due bambine. Angelo è molto innamorato di Ema e quest’ultima è molto legata ormai alle figlie del suo compagno. Un gesto davvero molto romantico quello di Angelo, così come ha raccontato la stessa conduttrice di Rai Radio 2.

L’ultimo gesto di Angelo lascia Ema senza parole

“Io volevo il sushi e Angelo è uscito a mezzanotte per trovarmelo. Io così (occhi a cuore,)”. Queste le parole di Ema. I due sono molto innamorati e affiatati, anche nei giorni scorsi si sono scontrati dietro le quinte di Ballando. “Sì, un po’ abbiamo litigato ma voi come fate a saperlo? Se lui è molto severo? Un po’ sì perché comunque in sala ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta rispondo solo ‘ok’. Lui mi dice sempre ‘avanti, ok?’, ‘un altro, ok?’, ‘indietro ok?’ ed io dopo un’ora di ok vorrei solo spaccare tutto”.