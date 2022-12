Alberto Matano senza freni su La vita in diretta: “Con chi ho a che fare tutti i giorni”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è tornato attivo sui social in questi giorni mostrando la squadra al completo del suo staff. Nello specifico si è concentrato su un operatore, Dario. Ma cosa ha riferito?

Alberto Matano, noto conduttore de La vita in diretta non va in vacanza per queste festività natalizie e pare che sia pronto ad andare in onda anche il giorno dell’Epifania, continuando a fare compagnia al suo affezionato pubblico di Rai 1.

Alberto Matano con La vita in diretta non si ferma nemmeno per le festività natalizie

Ormai conduttore di questa fortunata trasmissione di casa Rai da circa quattro anni, l’ex volto del TG1 è riuscito a conquistare il cuore di milioni di telespettatori che lo seguono sempre con grande affetto. Lo stesso è molto felice del successo ottenuto ed è anche molto orgoglioso della sua squadra e delle persone che lavorano con lui. In diverse occasioni ha anche mostrato i suoi collaboratori sui social, raccontando anche ciò che accade dietro le quinte.

Il conduttore orgoglioso mostra la squadra che lo collabora giorno dopo giorno

“Vi faccio vedere intanto i soggetti con i quali ho a che fare tutti i giorni: Federica, Marina, Daniele”, queste le parole del conduttore che ha così mostrato i volti delle persone che giorno dopo giorno lavorano al suo fianco. Nello specifico il conduttore ha voluto mostrare i pochi minuti che precedono l’inizio della puntata, riprendendo i suoi collaboratori e per ultimo Dario, dicendo “Vi mostro soprattutto lui, che è il mio tormento”. Una battuta molto simpatica che sicuramente ha fatto sorridere in primis lo stesso Dario e poi tutti i suoi follower.

Come ha trascorso il Natale Alberto?

A La vita in diretta si respira un’aria davvero molto serena, a differenza di qualche anno fa, quando ricordiamo che Alberto era stato affiancato da Lorella Cuccarini con la quale purtroppo le cose non sono andate affatto bene. Alberto ha trascorso il Natale in famiglia, il primo da sposato e dunque in compagnia anche del marito Riccardo Mannino. E’ stato proprio in occasione del Santo Natale, che il conduttore ha voluto lanciare un messaggio su Instagram. “La gratitudine è la base della felicità”, queste le parole di Matano.