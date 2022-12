Tg2 dedica un servizio ad Annalisa, il web l’attacca e lei risponde stizzita

0 SHARES Condividi Tweet

Annalisa protagonista di un servizio del Tg2. Il collegamento salta dopo pochi minuti, la cantante risponde stizzita.

Annalisa Scarrone, nota cantante che abbiamo imparato a conoscere ad Amici di Maria De Filippi qualche anno fa, è stata la protagonista di uno spazio televisivo che però non è passato inosservato ed ha fatto scoppiare una sorta di polemica. Ebbene, in queste ore sta facendo il giro del web ed anche di tutti i social, un servizio del Tg2 che vede come protagonista proprio lei, la cantante. Su Twitter però, pare che sia sorta una polemica, ma per quale motivo?

Annalisa Scarrone protagonista di uno spazio televisivo che fa scoppiare la polemica

Annalisa Scarrone, la cantante ex allieva della scuola di Maria De Filippi, è stata protagonista di uno spazio del Tg2. Nello specifico in uno speciale del Tg, dove si parla di stile, di moda e di tendenze, sono stati citati diversi personaggi, tra cui anche Annalisa. E’ stato aperto un collegamento proprio con la cantante per affrontare un tema nello specifico. E’ stato chiesto alla cantante come il gusto possa influenzare il fashion system. Tutti i telespettatori, visto il collegamento, pensavano ad un’intervista invece le cose non sono andate così, ed il collegamento è praticamente saltato, diventando virale su Twitter.

Nessuna intervista, collegamento saltato dopo pochi secondi

La giornalista Carola Carulli avrebbe così avviato il collegamento con Annalisa.“Con noi in collegamento una delle artiste più amate del momento, è diventata un’icona di stile e ispira molti stilisti. Annalisa, lo stile per te cos’è?“, avrebbe chiesto la Carulli. La cantante, direttamente da quella che è apparsa una mansarda, avrebbe risposto.”Per me lo stile è un mix di ovviamente moda ma soprattutto di sentirsi a proprio agio e quindi anche di personalità. Portare il proprio carattere nell’apparenza. Cercare di comunicare attraverso l’abito“. Queste le parole di Annalisa, alle quali non c’è stato un seguito. Non c’è stata infatti nessuna intervista ed il collegamento è stato interrotto bruscamente.

I commenti del popolo del web contro il Tg 2 e contro Annalisa

Molti sono stati i commenti dei telespettatori che hanno notato qualcosa che è andato nel verso giusto.”Ditemi che qualcuno ha visto il Tg2 stasera, andavano talmente di fretta che l’intervista a Annalisa è durata 4,2 secondi e i servizi sono stati tutti interrotti”, ha scritto un utente. “Questo intervento random di Annalisa per una domanda al TG2?” , ha scritto un altro utente ancora. In molti,insomma, hanno lamentato la durata molto breve del collegamento e non solo, anche la scelta di Annalisa si collegarsi da una mansarda. “Annalisa in diretta al Tg2 per parlare di stile in quanto icona nel 2022.. Non può averlo fatto seriamente dal sottotetto di casa sua“, avrebbe scritto un utente. Proprio a quest’ultimo, la cantante ha risposto dicendo “E invece si! Che problema c’è. Casa dei miei per giunta”.