Annalisa, i giornalisti la attaccano ricordando che non vinse neppure Amici e lei risponde “La regola fondamentale è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Annalisa in guerra con i giornalisti della sala stampa di Sanremo. Insomma, non si placano le polemiche,

anche dopo la fine della kermesse. La cantante sembra che nelle ore successive alla fine di Sanremo, si sia

scagliata contro tre giornalisti nello specifico, che pare l’abbiano punzecchiata parecchio, soprattutto sulla

questione Amici. Tutto è avvenuto durante lo speciale di Domenica In sul Festival, l’appuntamento che va

in onda ogni anno con Mara Venier.

Annalisa in guerra con i giornalisti della sala stampa di Sanremo

Tutti i cantanti in gara, la domenica successiva alla fine del Festival tornano sul palco per esibirsi di nuovo,

confrontandosi con i giornalisti ed in tempi normali anche con il pubblico, che quest’anno però è mancato,

per via della pandemia da Coronavirus. Tra i giornalisti, ci sono anche quelli che fanno parte della sala

stampa di Sanremo e che esprimono il loro giudizio sui cantanti, sui brani da loro portati sul palco

dell’Ariston ed in generale sulle loro esibizioni. Alcuni di questi sono gli stessi che esprimono il loro

personale giudizio, durante la puntata finale di Amici di Maria De Filippi.

La cantante ha smesso di seguire alcuni giornalisti su Instagram

Con Annalisa, alcuni di questi giornalisti pare ci siano andati giù in modo piuttosto pesante, criticando il

brano Dieci, con il quale la cantante ha partecipato a Sanremo. A penalizzare Annalisa, proprio i voti dei

giornalisti. Effettivamente la cantante pare fosse in testa nelle prime serate, ma dopo il voto della sala

stampa, Annalisa è scesa giù in classifica. Per la sala stampa, infatti, la cantante pare fosse 17esima. Proprio

per questo, sembra che nelle scorse ore Annalisa abbia smesso di seguire su Instagram alcuni giornalisti,

tra cui Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Proprio quest’ultimo sembra che in qualche

modo abbia voluto provocare Annalisa. Come?

La provocazione del giornalista

Sui social, nelle scorse ore tra le stories su Instagram ha postato una foto di Virginio con la coppa di Amici.

Nella sua edizione, ricorderete che Annalisa arrivò seconda. Che il post del giornalista sia stato una

provocazione nei confronti di Annalisa, per farle capire che già ai tempi di Amici non la preferisse? Una cosa

è certa, ovvero che i fan della cantante non hanno apprezzato questo gesto del giornalista e si sono

letteralmente scagliati contro Giordano per difendere la loro beniamina. Ad un certo punto è dovuta

intervenire la stessa Annalisa, per cercare di riportare la calma. “Regola fondamentale: ognuno è libero di

esprimere la propria opinione e quindi chiedo a tutti di concentrarci sulle cose belle che sono tantissime!

Non insultiamo nessuno e stiamo sereni pensando al bellissimo futuro che ci aspetta!”. Questo quanto

scritto da Annalisa sui social, cercando di calmare gli animi.