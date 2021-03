Barbara Palombelli nella bufera, tutti contro di lei che si giustifica “Ho solo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara Palombelli, come tutti sappiamo, è stata co-conduttrice di Amadeus per una serata. La sua partecipazione alla kermesse, non è passata inosservata. A non essere passato nel dimenticatoio, è stato soprattutto il suo monologo, volto ad esaltare le donne, ma che pare abbia storto il naso ad un bel po’ di persone. Nello specifico, sembra che il suo monologo, abbia fatto arrabbiare i parenti del celebre cantautore Luigi Tenco. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto nelle ore successive?

Barbara Palombelli, la famiglia di Luigi Tenco pubblica una lettera aperta contro la conduttrice

La famiglia del noto cantautore, pare che nelle ore successive alla puntata del Festival, in cui Barbara ha portato in scena il suo monologo, abbia voluto presentare una lettera aperta. Con questa i familiari del noto cantautore scomparso negli anni ’70, pare abbiano voluto attaccare la conduttrice di Forum. Ma per quale motivo? La Palombelli, nel suo monologo, avrebbe citato Tenco. Nello specifico, la moglie di Francesco Rutelli avrebbe detto “Pensate che Luigi Tenco, proprio qui giocando con una pistola ha trovato la morte”. Una frase che ha storto il naso alla famiglia del cantautore, che non è rimasta a guardare ed ha voluto esprimere la propria opinione al riguardo, pubblicamente.

La replica della moglie di Francesco Rutelli

Dal canto suo, anche Barbara Palombelli non è rimasta a guardare ed ha voluto rispondere pubblicamente ai familiari del noto cantautore. Ecco le sue parole: “Ho soltanto citato una mia intervista a Gino Paoli, che ha ripetuto le stesse parole in diverse occasioni. E mi sono documentata negli archivi Rai”. Ad ogni modo, nonostante le giustificazioni della conduttrice, la polemica è proseguita e sembra abbia anche interessato i consiglieri d’amministrazione Rai Rita Borioni e Riccardo Laganà.

Il disappunto dei consiglieri d’amministrazione Rai

Non soltanto la famiglia di Tenco ha espresso il suo disappunto nei confronti della Palombelli, ma anche alcuni consiglieri dell’amministrazione Rai. Nello specifico, Rita Borioni e Riccardo Laganà, pare avessero già espresso il proprio rammarico per aver dato spazio a volti Mediaset, sul primo canale Rai. “Tra discutibili palloncini in platea e monologhi forzati, sembra essere sfuggito, qui e lì, il controllo editoriale da parte dei vertici aziendali. E infatti è arrivata puntuale la legittima protesta dei familiari di Luigi Tenco”. Questo quanto fatto sapere dai consiglieri, che hanno anche pubblicamente fatto le loro scuse alla famiglia di Luigi Tenco. Nel contempo, i due hanno anche promesso di mandare in onda ben presto uno spazio riservato a Tenco, per poter rettificare quanto dichiarato dalla Palombelli sul palco dell’Ariston.