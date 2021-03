Maurizio Costanzo senza freni su Federica Panicucci, “ Lascerà Mattino 5? Si è visto cosa è successo quando …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’indiscrezione è arrivata ormai da diversi giorni, ma al momento non ci sarebbe nessuna certezza al riguardo. A parlarne però è stato anche Maurizio Costanzo, il quale è intervenuto su queste voci, dicendo la sua. Ma cosa ha dichiarato il marito di Maria De Filippi?

Federica Panicucci fuori da Mattino 5? L’indiscrezione

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle ultime settimane si è tanto parlato di un possibile abbandono di Federica Panicucci a Mattino 5. La conduttrice è al timone di questa trasmissione ormai da tanti anni, ma la prossima stagione, potrebbe non esserci più. Cosa c’è di vero in questa notizia, che ha sorpreso indubbiamente il pubblico televisivo? La notizia è trapelata proprio in questi ultimi giorni, ma si tratterebbe di voci di corridoio che però ha fatto anche il giro del web. Al momento, nessuna conferma né tantomeno nessuna smentita da parte della diretta interessata. Tuttavia, nel contempo, è già partita la caccia al nome della sostituta e si è parlato di Caterina Balivo, così come di Elisa Isoardi. Sulla vicenda, però, proprio in queste ore è intervenuto Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo interviene in difesa della Panicucci

Come abbiamo detto, nelle scorse ore, su questa vicenda è intervenuto Maurizio Costanzo, il quale conosce bene le dinamiche, soprattutto in casa Mediaset. Nella sua rubrica settimanale, su Nuovo, Costanzo avrebbe parlato di Federica e di questo suo ipotetico abbandono. “Federica Panicucci resterà alla guida di Mattino 5″, ha dichiarato il conduttore. Quest’ultimo ha anche aggiunto che Federica è di certo una conduttrice esperta e che resterà al timone del programma. “Se l’azienda la promuoverà di certo non avrà difficoltà a variare i suoi impegni”, ha aggiunto ancora Maurizio Costanzo.

Mattino 5, le voci sul possibile abbandono della conduttrice

Con molta probabilità, quindi, Federica resterà al timone del programma da lei condotto fino ad oggi e da diversi anni. Non solo, ma potrebbe anche essere che la Panicucci venga addirittura promossa. Ricorderete che la conduttrice, proprio lo scorso mese di dicembre, ha condotto nel giorno della vigilia di Natale un Concerto in Vaticano. Insomma, nessuna certezza sul futuro della conduttrice. “Spero che Federica Panicucci non vada via da Mattino Cinque. Si è visto cosa succede ai programmi quando si cambiano i presentatori. Basti pensare a La prova del cuoco, passata dalla Clerici a Elisa Isoardi”. Questo l’augurio del giornalista.