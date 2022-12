Antonella Fiordelisi nella bufera, il padre Stefano una furia “Ecco chi è chi ha parlato”

0 SHARES Condividi Tweet

Il padre di Antonella Fiordelisi una furia contro la polemica che ha visto coinvolta la figlia. Le dure parole contro l’ex Francesco Chiofalo.

Antonella Fiordelisi, l’attuale concorrente del Grande fratello vip è finita al centro di una polemica. Tutto è accaduto nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5, poi successivamente è intervenuto il padre di Antonella che è apparso parecchio furioso. Stefano Fiordelisi, il padre della gieffina pare che sia intervenuto sulla polemica sorta sul televoto, facendo delle dichiarazioni piuttosto dure e pesanti. Ma cosa è accaduto? Cosa ha riferito il padre di Antonella?

Stefano Fiordelisi interviene sulla polemica che vede protagonista la figlia

Stefano Fiordelisi nelle scorse ore è intervenuto sulla polemica sorta nelle scorse ore sul televoto. Sono stati in tanti, sostanzialmente, ad aver accusato la famiglia della gieffina a vincere il televoto come preferita dal pubblico durante le votazioni al Grande fratello vip. Il padre di Antonella, così, è intervenuto sui social ed è apparso parecchio infuriato e si è scagliato contro alcuni siti e giornali di gossip che hanno riportato la notizia.

Le dure parole del padre di Antonella su Francesco Chiofalo

«Complimenti a chi intervista soggetti imbottiti di anabolizzanti e devastati mentalmente dall’utilizzo di sostanze stupefacenti. Complimenti anche a chi sponsorizza simili soggetti». Queste le parole scritte dal padre di Antonella sui social, il quale pare che si sia riferito all’ex della figlia, ovvero Francesco Chiofalo. Proprio quest’ultimo nell’ultimo periodo pare che abbia svelato dei particolari piuttosto intimi e privati legati ad Antonella e alla famiglia. Stando alle parole dell’ex fiamma di Antonella, Stefano manipolerebbe la figlia ed avrebbe anche aggiunto il suo pensiero sulla questione televoto. Secondo Chiofalo non sarebbe proprio da escludere che la famiglia di Antonella abbia fatto di tutto per far si che la figlia potesse essere la preferita. Queste dichiarazioni di certo non sono piaciute al padre della gieffina.

Le dichiarazioni di Chiofalo

«Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?». Queste ancora le parole di Chiofalo.