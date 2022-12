Cannavacciuolo al veleno contro Bruno Barbieri “Nano malefico”

0 SHARES Condividi Tweet

Masterchef, Antonino Cannavacciulo insulta Bruno Barbieri “Ti vedo nano malefico”. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

E’ andata in onda la terza puntata di Masterchef Italia lo scorso giovedì 29 dicembre e come sempre non sono mancati i momenti esilaranti ed i colpi di scena. Il primo ospite della puntata è stato Iginio Massari, ma il vero protagonista è stato come spesso accade, Antonino Cannavacciuolo. Quest’ultimo è finito per provocare Bruno Barbieri sin dai primi minuti della puntata. Sono volate parole abbastanza pesanti che di certo non sono passate inosservate. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Masterchef, la puntata del 29 dicembre ricca di colpi di scena

A Masterchef è accaduto qualcosa di imprevisto.Antonino Cannavacciuolo sin dai primi minuti della puntata ha iniziato a provocare Bruno Barbieri, utilizzando anche delle parole abbastanza pesanti. Nel corso della terza puntata, l’ultima di quest’anno, finalmente si è vista tutta la Masterclass al completo. I venti aspiranti chef si sono messi alla prova con uno dei più grandi chef, ovvero Iginio Massari che ha preso il posto di Bruno Barbieri per questa prova. Antonino Cannavacciulo ha iniziato a stuzzicare Bruno Barbieri che si trovava dietro le quinte.

Antonino Cannavacciuolo su Bruno Barbieri “Ti vedo nano malefico”

“Ti vedo nano malefico”, ha detto Cannavacciuolo con tanto di risate da parte di tutto lo staff. Nonostante le parole non fossero poi così tanto dolci, lo chef non se la sarebbe presa. Sui social però non si è parlato di altro e molti hanno commentato divertiti queste parole di Cannavacciuolo. Dopo questo momento esilarante, poi, si è tornati seri con la gara. Da sempre i battibecchi tra i giudici tengono molto alta l’attenzione del pubblico. Proprio nell’ultima puntata del noto programma, uno tra i più amati di tutti i tempi dai telespettatori italiani, come abbiamo visto, è andato in scena un botta e risposta tra Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

Cosa è accaduto durante l’ultima puntata di Masterchef?

I due non hanno mai smesso di punzecchiarsi nel corso delle altre puntate ma questa volta lo chef napoletano si sarebbe superato.“Diciamo agli aspiranti chef che tira aria di imprevisti. Io me ne vado“, ha detto Bruno Barbieri che per la prova del dolce, ha lasciato il suo posto al maestro della pasticceria Iginizio Massari.