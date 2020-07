Cannavacciuolo dimagrito di 29 chili, ero sempre stanco e ha dato una svolta, quale è il segreto del mio dimagrimento

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Canavacciuolo , chef famosissimo e amatissimo si è messo a dieta e ha perso 6 taglie smaltendo 29 chili.

E’ lui stesso a raccontare come è arrivato a questa decisione.

Canavacciuolo ha detto, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”.

La scelta di Antonino Canavacciuolo

Antonino Canavacciuolo ha raccontato che i chili di troppo stavano diventando davvero un problema perché il suo stato di salute non gli permetteva di sentirsi in forma.

Evidentemente, anche a causa del suo lavoro, aveva preso molti chili forse senza neppure rendersene conto ma alla fine il peso stava diventando un problema.

Allora Canavacciuolo ha deciso che era arrivato il momento di mettere un punto a quella discesa e, come lui stesso ha detto, ha acquistato un tapis roulant e ha limitato l’assunzione di calorie senza, però, privarsi di nulla.

Canavacciuolo ha spiegato che non gli è nemmeno pesato tanto, si è solo abituato a mangiare in un certo modo e a fare movimento costante.

Canavacciuolo spiega come ha perso 29 kg

Canavacciuolo ha raggiunto un traguardo davvero molto importante, ha perso 29 kg e ha raccontato come ha fatto: “La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere”.

E poi aggiunge un particolare di non poca importanza che dovrebbero tener presente tutti quelli che sono a dieta ma che , qualche volta, inevitabilmente sgarrano: “Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni”.

Però Canavacciuolo ci tiene anche a sottolineare che il suo dimagrimento è stato lento e costante e che non ha ancora terminato il suo percorso: “Chi mi sta vicino quasi non se ne accorge, ma se uno vede le foto di MasterChef e quelle di adesso lo nota, sì. Qualche giorno fa abbiamo fatto le prove costumi e sono passato da una taglia 66 alla 60”.

Perdere peso dà certamente soddisfazione soprattutto a chi sta regolarmente a contatto con i cibo e deve fare delle rinunce ma i medici lo ripetono sempre, il segreto è mangiare di tutto con moderazione e fare tanto movimento.