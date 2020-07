Diletta Leotta, Bruno Vespa critica pesante: “grazia di Dio e dei chirurghi”

0 SHARES Condividi Tweet

Bruno Vespa, autore di tantissimi libri, ha dedicato la sua ultima fatica alle donne bellissime e famose che sono esistite dagli anni 50 fino ai giorni nostri.

Le ha passate in rassegna tutte senza lesinare complimenti e frecciatine.

Il suo ultimo romanzo dal titolo: “Bellissime -Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi” lo ha voluto dedicare alla bellezza femminile e ai suoi canoni e lo ha definito un testo che si occupa di “settant’anni di bellezza femminile e seduzioni, ma anche uno spaccato della storia italiana”

Le donne passate in rassegna da Bruno Vespa

Bruno Vespa ha definito, ad esempio Diletta Leotta, bellezza femminile degli anni nostri, una “Grazia di Dio e dei chirurghi” nel suo ultimo romanzo “Bellissime -Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi”.

Ma Diletta Leotta non è l’unica bellezza giudicata da Vespa che ha , infatti, esaminato anche Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Valeria Marini, Claudia Cardinale, Marisa Allasio, Laura Antonelli, Belén Rodriguez, le sorelle Kessler, Edwige Fenech.

Nel romanzo che è uscito ieri 2 luglio Bruno Vespa ha detto di Diletta Leotta che “Di mestiere appare e gli uomini la guardano, anzi no, la fissano”.

Però, ha anche fatto un paragone con Sofia Loren da cui esce vincitrice la Loren.

Infatti, Vespa ha detto della Loren: “Il naso non se lo fece modificare e il mondo continua a farle l’inchino”.

La critica a Diletta Leotta

Bruno Vespa nel suo ultimo romanzo ha voluto omaggiare le donne e la loro bellezza sia quella naturale che quella artefatta e ha messo tra le bellezze artefatte Diletta Leotta.

Vespa ha raccontato come le donne hanno inciso nei cambiamenti socio culturali in Italia e ne ha passate in rassegna diverse.

Tra le donne esaminate da Vespa qualcuna ne è uscita gloriosa qualcun’altra con qualche critica come il caso di Diletta Leotta. Non sappiamo se le donne giudicate dalla penna di Vespa siano state soddisfatte del quadro dipinto o se qualcuna sia rimasta male.

Certamente Bruno Vespa ha tracciato un quadro decisamente realistico.

Diletta Leotta , al momento non ha commentato in alcun modo la notizia di essere stata annoverata tra le donne giudicate nel romanzo di Bruno Vespa che, se da una parte la deve inorgoglire, dall’altra, probabilmente non sarà stato piacevole essere definita, di fronte a tutta Italia, grazia di Dio e dei chirurghi.

Non è un mistero che Diletta Leotta abbia ritoccato alcune parti del suo corpo.