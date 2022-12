Alfonso Signorini in vacanza spara a zero contro Giulia Salemi e il fidanzato “Cosa sta accadendo”

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini da Cortina ha deciso di sparare a zero contro Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, dicendo “Mi stanno rovinando”. Ma per quale motivo?

Il noto conduttore del Grande fratello vip sta trascorrendo le sue festività in montagna, ovvero a Cortina d’Ampezzo. Il noto conduttore del reality di Canale 5 sta trascorrendo questi giorni tra Natale e Capodanno in montagna, in attesa di tornare in tv con la prossima puntata del Grande fratello vip. Alfonso però non è da solo, visto che insieme a lui ci sarebbe l’ex velino di Striscia la notizia e la sua compagna, Giulia Salemi.

Grande fratello vip, Alfonso Signorini vola in montagna a Cortina

Il rapporto tra Alfonso e Giulia è davvero molto forte e pare che si sia intensificato ancora di più in questi giorni ultimi giorni. Parlando proprio della Salemi, il conduttore ha ammesso di non aver apprezzato molto la sua prima esperienza al reality. Durante la sua seconda esperienza al Grande fratello, poi, Alfonso ha avuto modo di rivalutarla. Il ruolo che adesso Giulia veste sembra abbia portato tanta fortuna al programma.

Con il conduttore c’è Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli

Ricordiamo che Giulia gestisce la parte social e questo ruolo è stato parecchio apprezzato dal pubblico italiano. In qualche modo il conduttore è stato contagiato dalla collega e si è lasciato andare ad uno sfogo sui social. Alfonso si è mostrato in compagnia di Giulia, di Pierpaolo e Tata Carla, in tenuta ginnica , con tanto di maglione natalizio, un cappello, occhiali da sole. “I Prelemi mi stanno rovinando”, queste le parole di Alfonso Signorini che nutre davvero molta simpatia nei confronti della coppia.

Giulia confermata anche per il prossimo anno ?

Che Giulia continuerà ad essere nel cast del Grande fratello vip anche per il prossimo anno? Al momento sembra essere troppo presto per dirlo, ma tutto farebbe pensare di si, visto che Giulia è molto amata dal pubblico e dal popolo del web. Intanto, Alfonso si appresta a trascorrere questi pochi giorni di vacanza in montagna insieme alla sua opinionista in attesa di tornare al timone del suo programma, puntata che andrà in onda lunedì 2 gennaio.