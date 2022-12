Ballando, Rosanna Banfi la stoccata è al veleno: “Io e Simone mai”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosanna Banfi ha affidato ai social il suo pensiero e la sua amarezza legata al fatto che la coppia da lei formata insieme a Simone Casula non viene quasi mai nominata rispetto ad altre coppie di Ballando con le stelle.

Sono trascorsi pochi giorni da quando su Rai 1 è andata in onda la puntata finale di Ballando con le Stelle vinta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Diverse le polemiche che hanno interessato questa edizione dello show di Rai 1 e nelle ultime ore a far nascere una nuova polemica è stata Rosanna Banfi che ai social ha affidato i suoi pensieri mostrando anche una particolare amarezza. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

La polemica social di Rosanna Banfi

Ballando con le stelle è una trasmissione che diverte molto il pubblico ma che allo stesso tempo è caratterizzata da polemiche e discussioni tra i concorrenti e i giurati ma anche tra i giurati stessi. Nelle ultime ore ad esempio ad affidare ai social i suoi pensieri mostrando anche un po’ di amarezza è stata l’attrice Rosanna Banfi che nonostante sia arrivata in finale insieme al ballerino Simone Casula ha notato di non essere mai nominata come invece accade ad altre coppie. Nel corso degli ultimi giorni infatti oltre che della coppia vincitrice si è tanto parlato di Alessandto Egger ed Ema Stokholma, anche loro sul podio. Ma si è parlato anche di altri concorrenti come ad esempio Iva Zanicchi e Alex Di Giorgio. Questo ha portato la Banfi ad esprimere sui social la sua amarezza.

Le parole espresse dall’attrice

“Mi fa piacere leggere commenti, difese e celebrazioni delle coppie arrivate in finale all’ultima puntata di Ballando e notare con stupore che Simone ed io non appariamo mai…“, queste nello specifico le parole scritte sui social da Rosanna Banfi che ha poi concluso “Ma l’abbiamo fatta sta finale Simone Casula? Forse no”. Parole molto dure tramite le quali l’attrice ed ex concorrente di Ballando con le stelle ha voluto mostrare tutta la sua delusione. Rosanna Banfi sempre sui social ha poi colto l’occasione per parlare di tale esperienza rivelando di aver ricominciato a credere in se stessa grazie a questa. E ha poi espresso delle belle parole nei confronti del ballerino Simone Casula.

Il pensiero di Rosanna Banfi su Selvaggia Lucarelli

Rosanna Banfi ha poi colto l’occasione per esprimere il suo personale pensiero su Selvaggia Lucarelli, giurata spesso al centro della polemica. Nello specifico a proposito della giornalista ha voluto sottolineare che è solita dire sempre la verità e che con lei e Simone Casula è sempre stata molto onesta. Infatti ha precisato che ha sempre espresso delle belle parole nei loro confronti e che è riuscita anche a spronarli quando era necessario farlo.