Maurizio Battista al veleno: “Mia figlia non vuole venire da me, vendo la sua cameretta”, la reazione del web

Il comico Maurizio Battista ha deciso di rompere il silenzio sulla sua situazione familiare. La figlia non vuole vederlo, ma cosa è successo?

Maurizio Battista non sta di certo vivendo un periodo facile, per via dei problemi sorti con la figlia che a quanto pare non vuole vederlo. Il noto comico si è lasciato andare ad uno sfogo sui social, dove ha utilizzato delle parole abbastanza dure. Il comico ha raccontato il fatto che la figlia non voglia proprio vederlo. Ma cosa è accaduto nella vita di Maurizio?

Maurizio Battista, lo sfogo del comico sui social per via della situazione con la figlia

Il noto comico Maurizio Battista in questi giorni è tornato sui social, dove ha affidato un suo sfogo piuttosto importante. Sembra che il comico non stia vivendo un periodo molto fortunato e felice, per via di alcuni problemi familiari. Nello specifico sembra che la figlia non voglia vederlo.«A oggi sono quasi due settimane che non vedo la signorina Anna, per vari motivi, veri o inventati», queste sono state le prime parole di Maurizio sui social.

Le parole di Maurizio, deluso e amareggiato

Il comico ha deciso di rompere il silenzio e chiarire effettivamente che cosa sta accadendo nella sua vita.«Gli sviluppi mi costringono con piacere verso qualcuno .. a regalare la cameretta della signorina Anna, visto che non può venire perché gli manca la mamma». Queste ancora le parole di Maurizio, che ha parlato direttamente dalla macchina. Ad un certo punto, durante la registrazione delle Instagram Storie, Maurizio parlando ai suoi fan, avrebbe detto loro se qualcuno fosse interessato a ricevere, a titolo assolutamente gratuito la camera della figlia. «Se qualcuno ha il piacere, la voglia, mi scriva… cerchiamo di organizzarci. non voglio niente. Vi regalo la cameretta. E’ stata una mia scelta, un mio piacere, un mio fallimento. L’ennesimo fallimento. Però magari qualche altro bambino o bambina se la possono godere. E’ il regalo della befana di zio Maurizio».

I commenti sotto al post

Deluso e amareggiato, Maurizio di certo non ha nascosto quelli che sono i suoi sentimenti per questa situazione davvero particolare che sta vivendo. Sotto al post sono arrivati tantissimi messaggi da parte di fan, che hanno tentato di consolarlo. «Non è un fallimento da parte tua … Ma è sempre cattiveria di altri !», ha scritto un utente. E poi «Il fallimento non è opposto del successo, è parte del successo».