Gabriele Marchetti rimasto tetraplegico a Ciao Darwin: “Bonolis? Che delusione” e poi svela come si è comportato con lui

Gabriele Marchetti, parla adesso l’ex concorrente di Ciao Darwin rimasto tetraplegico dopo l’incidente durante la puntata.

Gabriele Marchetti, ricorderete sicuramente la storia del concorrente che ha preso parte a Ciao Darwin qualche anno fa, dove ha avuto un incidente che sicuramente gli ha cambiato la vita. Questo incidente lo ha reso tetraplegico e la sua vita è diventata un vero e proprio inferno. Adesso a parlare è stato proprio lui, che ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera nel corso del 2022.

Gabriele Marchetti, il concorrente che partecipato al programma Ciao Darwin rimanendo tetraplegico

Gabriele Marchetti, ricorderete sicuramente il concorrente che ha partecipato anni fa al programma di Canale 5, Ciao Darwin, dove ha avuto un incidente che lo ha reso tetraplegico. Il concorrente è scivolato sui rulli durante la prova del Genodrome, e da quella caduta, purtroppo non si è più ripreso e la sua vita è totalmente cambiata. L’ex concorrente adesso ha deciso di rompere il silenzio, sostenendo di non saper proprio come descrivere quello che prova.

Le parole dell’ex concorrente, la cui vita è totalmente cambiata

L’incidente è avvenuto il 17 aprile del 2019 e da quel giorno è trascorso parecchio tempo. “Ma Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato“, ha dichiarato Gabriele che è rimasto davvero molto deluso e amareggiato dal comportamento di tutta la redazione e produzione del programma di Canale 5.«Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti», ha aggiunto ancora l’ex concorrente. Quest’ultimo parla della sua vita di oggi, definendola noiosa, fatta di giornate molto lunghe perchè non può far niente.

Le critiche a Paolo Bonolis, ecco come è andata

” Sono completamente privo di autonomia e dipendo totalmente da mia moglie Sabrina e mio figlio Simone per lo svolgimento di ogni atto quotidiano”. Queste ancora le sue parole, rimarcando il fatto che ha sempre lavorato. Da circa tre anni, i rulli su sui è caduto Marchetti sono al centro del processo a quattro dirigenti, due di questi si troverebbero al vertice di Reti televisive italiane, società confluita in Mediaset da poco. Questi sarebbero accusati dal Pm Alessia Miele di lesioni gravissime perchè la loro superficie resa scivolosa per rendere la prova ancora più difficile. “Per me è stato il crollo totale. Mi sono sentito disperato, come i miei familiari poiché ci siamo ritrovati da un giorno all’altro con la vita completamente stravolta».