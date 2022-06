Incidente Ciao Darwin, dopo le dichiarazioni del concorrente oggi tetraplegico su Bonolis, i legali dicono: “Paolo Bonolis …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ciao Darwin, le dichiarazioni di Marchetti. I legali smentiscono le sue parole e spiegano come si è realmente comportato Paolo Bonolis dopo l’incidente.

Incidente a Ciao Darwin, parlano adesso i legali che smentiscono quanto dichiarato da Gabriele Marchetti la scorsa settimana. Il concorrente tetraplegico Gabriele Marchetti rimase purtroppo gravemente ferito durante la prova del Genodrome, un gioco del programma Ciao Darwin al quale ha preso parte nel 2019. In queste settimane Marchetti sembra aver rilasciato un’intervista riferendo di essere rimasto molto male per il fatto che Paolo Bonolis dopo l’accaduto non si è più fatto vivo. Adesso sono intervenuti i legali che hanno smentito la versione rilasciata da Marchetti. Ma cosa hanno riferito?



Ciao Darwin, Gabriele Marchetti il concorrente tetraplegico accusa Paolo Bonolis



Gabriele Marchetti è il concorrente che ha preso parte all’edizione 2019 del programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Purtroppo arrivato ad un certo punto nel corso della puntata, durante la prova del Genodrome, l’uomo ha avuto un incidente sui rulli, rimanendo gravemente ferito. Un incidente che purtroppo gli ha sconvolto e cambiato completamente la vita. In queste settimane sembra che l’ex concorrente abbia dato una versione di quello che è stato il dopo incidente, sostenendo che Paolo Bonolis non si sia interessato al suo caso.



La smentita del legale dello stesso Marchetti



Adesso a parlare sono stati i legali che hanno smentito le parole del concorrente. L’avvocato Federica Magnanti, ovvero il legale dello stesso Marchetti ha consegnato una lettera al Corriere della Sera.“Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito”.



Il concorrente dopo il risarcimento ritira la querela, 4 le persone indagate

E’ stato anche confermato che lo stesso Marchetti, avrebbe recentemente ritirato una querela presentata un pò di tempo, dopo aver ricevuto un risarcimento da Rti. Ad oggi il processo è ancora in corso visto che sono quattro le persone imputate e accusate di lesioni gravissime. Ad essere accusati sono Sandro Costa e Massimo Porta, Massimiliano Martinelli e Giuliano Giovannotti. Questi pare si siano occupati delle attrezzature nonché della selezione dei partecipanti.