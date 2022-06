Caterina Balivo torna in tv e senza freni dice: “Non mi piace …”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo ha di recente rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nel corso della quale ha rivelato quali sono stati i motivi che per molto tempo l’hanno tenuta lontana dalla televisione.

Una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni è stata quella rilasciata dalla celebre conduttrice televisiva italiana Caterina Balivo. Quest’ultima si prepara a tornare in televisione con due nuovi programmi, e nello specifico con “Help-Ho un dubbio” in onda su Rai 2 e con “Chi vuole sposare mia mamma” in onda su Tv8. La conduttrice però per diversi mesi è stata lontana dal mondo della televisione, e a svelare i motivi di tale lontananza è stata la diretta interessata. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Lunga intervista di Caterina Balivo a Tv Sorrisi e Canzoni

Caterina Balivo è sicuramente una delle conduttrici televisive più amate e seguite. Dopo essere stata lontana per diversi mesi dal mondo della tv ecco che la celebre presentatrice è pronta a tornare in televisione con dei nuovi programmi. Ma, quali sono stati i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dal piccolo schermo? A rivelarlo è stata la diretta interessata nel corso dell’intervista sopracitata. “Non mi piace quando si dice che non ho fatto tv per i figli, perché non è vero. Ci sono donne che lasciano i figli dall’altra parte del mondo per venire a lavorare. Io sinceramente la tata me la sono tenuta”, queste esattamente le sue parole.

Il riferimento a Sonia Bruganelli

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ecco che Caterina Balivo si è espressa chiarendo un altro gossip circolato nel corso degli ultimi mesi. Gossip secondo il quale la conduttrice sembrerebbe essersi presa una pausa dalla televisione semplicemente perchè mantenuta dal ricco marito. E ‘stato a tal proposito, e per smentire tale voce, che la Balivo ha colto l’occasione per fare riferimento alla moglie di Paolo Bonolis ovvero Sonia Bruganelli. “Anche noi persone dello spettacolo abbiamo voglia di cambiare ogni tanto. Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, potrebbe benissimo permettersi di non fare niente e invece lavora, e pure tanto”, queste le sue parole.

Crisi superata con il marito

Caterina Balivo ha poi colto l’occasione per parlare del suo rapporto di coppia con il marito Guido Maria Brera, finanziere e scrittore. Nello specifico ha lasciato intendere che i problemi di coppia avuti nel corso dei mesi scorsi, e di preciso durante il periodo del lockdown sono stati superati.