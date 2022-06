Maurizio Costanzo diretto su Ilary Blasi: “Ha fatto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Stasi è stata, insieme a Vera Gemma, ospite speciale dell’Isola dei Famosi in Honduras. Ed ecco che proprio nelle scorse ore Maurizio Costanzo è intervenuto sulla questione rivelando che la Blasi ha fatto bene a chiamarla.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è confermata come una delle concorrenti protagoniste, ecco che la giovanissima Soleil Sorge sta attraversando uno splendido momento dal punto di vista professionale. L’ex gieffina è stata infatti ospite dell’Isola dei Famosi direttamente in Honduras e proprio a proposito di questa sua breve esperienza si è espresso il celebre giornalista Maurizio Costanzo. Ma, quali sono state le sue parole?

Il commento di Maurizio Costanzo sull’esperienza di Soleil in Honduras

La presenza di Soleil all’Isola dei Famosi è stata breve ma nonostante ciò ha fatto parecchio discutere. Tra coloro che però si sono espressi in modo positivo vi troviamo il celebre giornalista Maurizio Costanzo che proprio su Nuovo ha rivelato di aver trovato giusta la presenza dell’ex gieffina all’Isola dei Famosi. Nello specifico Costanzo si è espresso all’interno della rubrica tenuta sul noto giornale e dove cura una rubrica nella quale si impegna a rispondere alle domande di alcuni lettori. Molti sono stati gli haters che stanchi di vedere ancora una volta la Sorge in televisione si sono espressi utilizzando termini poco carini, ma allo stesso tempo vi è stato chi, come Costanzo, ha ritenuto tale partecipazione assolutamente azzeccata.

Il botta e risposta tra Costanzo e una lettrice di Nuovo

“È considerata inspiegabilmente un nuovo fenomeno della Tv…Basta così poco per fare Tv?”, questa la domanda rivolta dalla lettrice di Nuovo a Maurizio Costanzo. Domanda alla quale il marito di Maria De Filippi ha semplicemente risposto “Scusi, signora…Ma anche qui non la seguo…L’Isola dei Famosi mica è Porta a Porta…Lei ha esperienza da vendere nei reality. La Blasi ha fatto bene a chiamarla”.

Soleil Sorge in compagnia del fidanzato dopo l’Isola dei Famosi?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e discussa ex concorrente del GF Vip 6, dove ha instaurato uno speciale e discusso rapporto con l’attore Alex Belli, una volta tornata in Italia dall’Honduras sembrerebbe essere stata avvistata insieme al fidanzato Carlo Domingo. I due al mare insieme sembrerebbero essersi scambiati dei teneri baci, e proprio tali immagini sembrerebbero quindi aver confermato le voci dei mesi scorsi. Più volte all’interno della casa più spiata d’Italia la Sorge aveva dichiarato di avere fuori un fidanzato ad attenderla. Ma data l’assenza di un messaggio o di un particolare intervento da parte del giovane sono stati in molti a pensare che forse ad attenderla fuori non vi fosse nessuno. Le immagini circolate negli ultimi giorni però sembrerebbero aver confermato le parole dell’ex gieffina.