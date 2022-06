Isola, Lory Del Santo massacra Nicolas Vaporidis: “E’ il più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo in seguito alla sua eliminazione dall’Isola dei Famosi si è espressa commentando la sua esperienza e rivelando perchè secondo lei alcuni naufraghi l’hanno duramente attaccata. Ma non solo, la celebre attrice e personaggio televisivo ha anche colto l’occasione per precisare chi secondo lei non merita la vittoria ovvero l’attore italiano Nicolas Vaporidis.

Sono trascorsi alcuni giorni da quando la celebre attrice e noto personaggio televisivo italiano Lory Del Santo è stata eliminata dall’Isola dei Famosi. E proprio in seguito alla sua eliminazione è tornata sui social per commentare l’esperienza in Honduras. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il commento di Lory Del Santo sui concorrenti dell’Isola dei Famosi

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione dell’Isola dei Famosi vi troviamo sicuramente la celebre attrice e personaggio televisivo italiano Lory Del Santo. L’ormai ex naufraga si è infatti più volte trovata al centro di polemiche e discussioni , e proprio una volta terminata la sua esperienza in Honduras è tornata sui social per commentare quanto accaduto nel corso dei mesi. Nello specifico la Del Santo alla domanda di un utente che le ha chiesto per quale motivo gli altri concorrenti del reality l’hanno più volte attaccata ecco che ha risposto affermando “Devo dire non tutti, ma solo una parte mi hanno preso di mira perchè forse hanno pensato che ero molto forte infatti non riuscivano a mandarmi via”.

L’ex naufraga contro Nicolas Vaporidis

L’ex naufraga nel corso di un suo intervento ai microfoni dell’Isola dei Famosi ha poi proseguito parlando della sua esperienza all’interno del noto reality show condotto da Ilary Blasi e al quale aveva già partecipato in passato, esattamente nel corso della terza edizione, riuscendo a guadagnarsi la vittoria. “L’ho affrontata come se fosse la prima volta, non ricordo la precedente, perchè quando cambiano le persone cambia tutto” ha rivelato Lory Del Santo che ha poi continuato rivelando chi secondo lei non merita la vittoria. E nello specifico Lory Del Santo ha fatto il nome di Nicolas Vaporidis precisando che secondo lei non merita la vittoria “Perchè è stato il più becero di tutti”.

Le parole di Lory De Santo sul fidanzato Marco

Lory Del Santo ha poi concluso il suo intervento rispondendo alla domanda della conduttrice che le ha appunto chiesto se quello tra lei e il fidanzato Marco Cucolo è vero amore oppure no. Domanda alla quale Lory Del Santo ha risposto affermando “Stiamo insieme da nove anni, quindi certo il nostro amore è verissimo, ma penso che L’isola lo abbia un po’ condizionato“. Intanto proprio Cucolo ha di recente abbandonato il reality, e stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe averlo fatto per problemi di salute.