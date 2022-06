Belen e Stefano voci di crisi ma loro …

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino e Belen Rodriguez da ormai qualche mese sono tornati ad essere una coppia. Nel corso delle ultime ore si è però parlato di una nuova crisi nel loro rapporto, voci però che i due anche se in maniera indiretta hanno provato a smentire condividendo delle particolari fotografie sui social.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez e continuano ad essere i protagonisti assoluti del gossip. I due si sono più volte presi e lasciati e nel corso delle scorse settimane hanno confermato il loro ritorno di fiamma. Ed ecco che nelle ultime ore si è tornati a parlare di una presunta crisi nel loro rapporto, ma cosa c’è di vero in tutto questo? Ad intervenire sulla questione, anche se in maniera indiretta, sono stati proprio i diretti interessati.

Stefano De Martino e Belen al centro del gossip

Quella tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è una storia d’amore lunga e tormentata che va avanti da ormai diversi anni. I due si sono conosciuti all’interno del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, si sono innamorati e dopo poco tempo sono diventati genitori del piccolo Santiago. In seguito alla nascita del figlio è arrivato per la coppia anche il matrimonio ma allo stesso tempo e poi è arrivata anche la separazione. Entrambi hanno provato ad andare avanti ma non ci sono riusciti ed infatti ad un certo punto hanno poi ufficializzato il loro ritorno di fiamma. Tanti i fan che hanno sperato che questa potesse essere la volta giusta ma ecco che poco dopo i due si sono lasciati ancora una volta.

Il ritorno di fiamma

Belen Rodriguez sembrava aver trovato la felicità al fianco di un giovane di nome Antonino Spinalbese dal quale ha avuto lo scorso mese di luglio una bambina di nome Luna Mari. Ma così non è stato ed infatti alcuni mesi dopo la nascita della piccola i due si sono lasciati e Belen è tornata ancora una volta tra le braccia dell’ex marito.

Le voci di una presunta crisi

Per diverse settimane i due hanno provato a non far trapelare alcuna notizia sul loro ritorno di fiamma ma di recente hanno confermato di essere tornati ancora una volta insieme. Anche se questa volta hanno preferito mantenere una certa discrezione sulla questione. Nel corso delle ultime ore si è parlato tanto di una nuova crisi nel loro rapporto ma a rispondere in maniera indiretta a tali voci sono stati proprio i diretti interessati condividendo entrambi la stessa fotografia e lasciando intendere quindi di essere felicemente insieme. Nello specifico Belen e Stefano hanno entrambi condiviso la fotografia di un piatto di pasta al pomodoro, lasciando intendere di essere a pranzo insieme. Ma non da soli, insieme a loro era anche presente il piccolo Santiago. I due però continuano a non mostrarsi insieme sui social in quanto rispetto a quanto accaduto in passato hanno preferito questa volta esporsi meno a livello mediatico.