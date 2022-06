Massimo Giletti nella bufera, l’attacco è durissimo: “Non sei a Ballando con le stelle”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Giletti è stato attaccato duramente in puntata a Non è l’Arena da un suo ospite, ovvero Alessandro Sallusti. Scontro acceso tra i due.

Massimo GIletti è il noto conduttore televisivo che la scorsa settimana è finito al centro della bufera. Il motivo? Pare che avesse deciso di condurre una puntata de L’Arena direttamente dalla Russia e ad un certo punto sarebbe anche svenuto in diretta tv. Il conduttore è finito così al centro delle critiche, alcune di queste anche molto pesanti. Sempre la scorsa puntata, pare che il noto conduttore abbia ricevuto delle critiche piuttosto feroci da Alessandro Sallusti che poi ad un certo punto ha anche abbandonato lo studio. Proprio nelle scorse ore Giletti ha parlato ed ha risposto a queste accuse.



Massimo Giletti finisce al centro delle critiche dopo la puntata di Non è l’Arena condotto in Russia

Massimo Giletti, il noto conduttore da circa una settimana è al centro delle critiche. La puntata de Non è l’Arena della scorsa domenica sembra sia stata piuttosto particolare. Alessandro Sallusti nello specifico sembra aver attaccato in modo anche piuttosto feroce lo stesso Massimo Giletti. Quest’ultimo ha così risposto.“Ho deciso di andare a Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico. E’ utile per il pubblico? Io penso di sì…Non ho mai giustificato la guerra…”. Il giornalista nella puntata di Non è l’Arena sembra sia tornato a parlare e pare che abbia lanciato una frecciata piuttosto velenosa nei confronti del conduttore.

E’ guerra tra Alessandro Sallusti e Massimo Giletti

Successivamente il giornalista e direttore del quotidiano Libero avrebbe ricordato al conduttore di non essere al timone del programma Ballando con le stelle, ma di una trasmissione di approfondimento politico.“Sono contento che tu l’altra sera hai fatto il record d’ascolti, ma qui non siamo a Ballando con le stelle dove è importante intrattenere il pubblico…”. Queste le parole dichiarate dal direttore. “Da te si parla di cose maledettamente serie…” , avrebbe ribadito ancora una volta il direttore di Libero. Massimo Giletti piuttosto infastidito sembra avergli risposto in questo modo “Nessuno deve insegnare a me come fare le cose”.

Lo scontro acceso tra il direttore di Libero, la risposa di Giletti

Ad ogni modo, Sallusti sembra non abbia smesso di andare avanti con il suo sferrato attacco al collega, dicendogli che non c’era assolutamente bisogno di andare fino in Russia per condurre una puntata del suo programma. “Hai intervistato la portavoce del Ministro degli esteri. Cosa volevi che ti dicesse?”.“Sei l’unico giornalista europeo che si ostina in buona fede a cercare di capire le loro ragioni…”, avrebbe risposto Giletti ancora.