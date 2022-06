Paolo Bonolis attaccato duramente, il concorrente tetraplegico dopo Ciao Darwin durissimo: “Paolo Bonolis non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ciao Darwin, parla il concorrente tetraplegico, la cui vita è radicalmente cambiata dopo la partecipazione al programma di Paolo Bonolis. La confessione dei Gabriele Marchetti “Paolo Bonolis non mi ha cercato”

Ricorderete sicuramente quanto accaduto nel corso di una puntata di Ciao Darwin il programma di Paolo Bonolis, quando un concorrente durante lo svolgimento di una prova, pare abbia avuto un incidente davvero terribile. Quest’ultimo si chiama Gabriele Marchetti e purtroppo in seguito a quell’incidente la sua vita è cambiata radicalmente, visto che ha riportato delle conseguenze davvero terrificanti e permanenti. A distanza di un pò di tempo, a parlare è stato proprio lui, il concorrente diventato tetraplegico.

A distanza di tanti anni sembra che a parlare sia stato proprio lui, Gabriele Marchetti il concorrente tetraplegico la cui vita è radicalmente cambiata, dopo la partecipazione al programma di Paolo Bonolis. Marchetti ha rilasciato un’intervista molto interessante al quotidiano Il Corriere della sera e pare che nel corso di questa chiacchierata abbia fatto sapere di essere rimasto piuttosto male per il fatto di non aver ricevuto nemmeno una telefonata dal conduttore. “Non mi ha mai cercato per sapere come sto“, ha dichiarato Gabriele, riferendosi a Paolo Bonolis.

Gabriele Marchetti, la sua vita cambiata radicalmente dopo la partecipazione al programma

Il concorrente avrebbe anche aggiunto che oltre a Paolo, anche tanti altri non si sono fatti più sentire. “Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato”. Ed ancora, il concorrente di Ciao Darwin avrebbe sottolineato come effettivamente soltanto in pochi si sono fatti sentire con lui in seguito all’incidente in questione.“Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica…”. Queste ancora le sue parole dichiarate nel corso dell’intervista rilasciata proprio in questi giorni.

E’ stato un incidente davvero terribile che cambiato per sempre la vita di Marchetti. “Non posso fare niente, nessuna attività..”, ha aggiunto il concorrente che di certo non si aspettava che la partecipazione al programma in questione, potesse realmente cambiare così la sua vita.“Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori che sono intervenuti immediatamente…”. Poi, ha dichiarato “Mi sono sentito disperato, come i miei familiari…La mia vita è stata completamente stravolta…”.